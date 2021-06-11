Facebook企圖取用Pink Floyd名曲被拒更遭痛罵

Facebook打算以可觀的版權費，希望使用英國著明樂隊Pink Floyd的名作《Another Brick In The Wall(Part 2)》，作為Instagram的宣傳歌曲，結果不單遭樂團創辦人Roger Waters的拒絕，還被辱罵。網友笑言：「到底Mark Zuckerberg有沒有認真聽過這首歌？知不知道這首歌背後的意義？」甚至取笑Facebook今次真的是「搭錯飛機劫錯機」。

《Another Brick In The Wall(Part 2)》於1979年發行，歌曲可以說是創作者Roger Waters半生的寫照。後來作品更被影像化，成為經典的實驗電影《The Wall》。歌曲寓意小孩從小就被教育成社會齒輪，電影裡面木無表情的面具，代表已經被洗腦、失去思想的人。這些小孩一個一個排排站的往前走，進入一個巨大工廠內，跟著老師的指揮，最後落入巨大絞肉機中！歌曲對於現今的教育及社會制度帶有強烈的控訴，而今次Roger Waters便斥責Facebook及Instagram，正正是操控輿論、控制思想製造面具人的工具。