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Facebook企圖取用Pink Floyd名曲被拒更遭痛罵
4 小時前
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Facebook企圖取用Pink Floyd名曲被拒更遭痛罵
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Facebook企圖取用Pink Floyd名曲被拒更遭痛罵。

Facebook打算以可觀的版權費，希望使用英國著明樂隊Pink Floyd的名作《Another Brick In The Wall(Part 2)》，作為Instagram的宣傳歌曲，結果不單遭樂團創辦人Roger Waters的拒絕，還被辱罵。網友笑言：「到底Mark Zuckerberg有沒有認真聽過這首歌？知不知道這首歌背後的意義？」甚至取笑Facebook今次真的是「搭錯飛機劫錯機」。

《Another Brick In The Wall(Part 2)》於1979年發行，歌曲可以說是創作者Roger Waters半生的寫照。後來作品更被影像化，成為經典的實驗電影《The Wall》。歌曲寓意小孩從小就被教育成社會齒輪，電影裡面木無表情的面具，代表已經被洗腦、失去思想的人。這些小孩一個一個排排站的往前走，進入一個巨大工廠內，跟著老師的指揮，最後落入巨大絞肉機中！歌曲對於現今的教育及社會制度帶有強烈的控訴，而今次Roger Waters便斥責Facebook及Instagram，正正是操控輿論、控制思想製造面具人的工具。

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Pink Floyd樂團靈魂人物Roger Waters(左)，斥責Mark Zuckerberg(右)旗下的Facebook及Instagram，一直在操控輿論。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/facebook企圖取用pink-floyd名曲被拒更遭痛罵-271939
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