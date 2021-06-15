Facebook加強通訊API 推動網店客服功能

Facebook近年推動對話式銷售，讓商戶利用Messenger跟客戶通訊。而在今年的F8 Refresh大會，Facebook推出多項API進一步強化通訊功能，包括Messenger API for Instagram、WhatsApp商業通訊應用等。

新冠疫情仍未受控，今年Facebook F8開發人員大會再度在網上舉行，並改名F8 Refresh，以播放預錄影片代替。創辦人兼行政總裁Mark Zuckerberg開場時指出，過去一年開發人員為社會創造價值，例如在Facebook平台通過Messenger發放資訊。開發人員更一直通過Instagram、Facebook行銷夥伴、商業夥伴計畫，Facebook持續支援商業服務獲得收益。

今年縮小規模的F8 Refresh，官方正式推出Messenger API for Instagram，企業商家可將Instagram傳訊與其偏好的應用程式跟工作流程整合，以至與Facebook Messenger的資料串連，讓開發人員透過單一Messenger平台去管理所有客戶訊息。Facebook也在Instagram Messenger加入自動回覆機械人功能，讓Instagram成為更貼近使用者需求的電商平台，提高顧客滿意度並增加銷售業績。

至於早前引起爭議的WhatsApp修訂用戶條款，其中之一的目的是將WhatsApp變成商業通訊平台。今年則更新WhatsApp Business API，包括縮短啟用程序至5分鐘，以及提供列表訊息功能，讓消費者發問及企業回覆訊息，點選預定選項，毋須逐次重新輸入。

Facebook同時推出Researcher API，讓學術研究人員取得社交平台的數據，研究社會相關議題。由於2018年曾爆出Cambridge Analytica，經API非授權地取得8,700萬用戶私隱數據作政治分析，以致Facebook在過去3年間關閉數千個API，避免洩露用戶私隱醜聞加劇。而這次提供Researcher API給學術人員，包括公開專頁、群組、事件和延後的美國數據，但卻未有公布更多細節。