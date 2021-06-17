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Facebook VR廣告觸礁 Blaston退出測試
1 小時前
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Facebook VR廣告觸礁 Blaston退出測試
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《Blaston》指聽取玩家意見後，日前宣布決定退出Facebook的VR廣告測試。

上周Facebook才公布將在VR裝置Oculus Quest上進行VR廣告測試，但計劃隨即觸礁，其中一款參與測試的遊戲《Blaston》指聽取玩家意見後，日前宣布決定退出測試。

《Blaston》是Resolution Games開發的收費遊戲，自從他們公布參與Facebook VR廣告測試之後就遭受玩家負面批評，指既然他們付了錢買遊戲，為甚麼要迫他們看廣告，為此Resolution Games決定退出測試。

Resolution Games行政總裁Tommy Palm表示《Blaston》並非測試這種廣告的合適遊戲。不過他沒有排除Resolution Games參與VR廣告測試的可能，但就會縮小規模，暫時只會在免費遊戲上測試。

自從Facebook公布VR廣告測試之後，輿論就質疑Facebook將會怎麼運用，從VR裝置感測器收集得來的個人資料應用在廣告上。由於Oculus Quest是Facebook的產品，不像iPhone或Android手機要受Apple和Google的私隱政策影響，Facebook可說是「為所欲為」，外界也難以監察。另外，輿論亦擔心在嵌入式廣告利益下，Facebook會如何影響VR內容的發展，外界擔心會像手機遊戲一樣，出現大量想賺取廣告收入的低質素免費VR遊戲。

不過無可否認的是，只有令VR裝置和內容更便宜，才能令VR更加普及。VR廣告是其中一個方法，吸引更多公司開發VR內容。

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上周Facebook才公布將在VR裝置Oculus Quest上進行VR廣告測試，但計劃隨即觸礁。
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Oculus Quest是Facebook的產品，不像iPhone或Android手機要受Apple和Google的私隱政策影響，Facebook可說是「為所欲為」。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/facebook-vr廣告觸礁-blaston退出測試-273123
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