Forza Horizon 5開賣 林明禎火辣自駕遊墨西哥

Xbox賽車大作《Forza Horizon 5》今日正式推出，為慶祝新作上市，Xbox舉行「Forza Horizon 5極速飛馳墨西哥」活動，專程邀請「大馬女神」林明禎以火辣賽車女郎造型，並親身試玩作品。林明禎坐上賽車椅即席「自駕遊」，在遊戲中飛馳墨西哥多個景點。她大讚遊戲場景造得相當逼真，例如墨西哥的高峰－波波卡特佩特火山，就算未通關坐飛機，也能仿如親臨一樣，十分興奮。

《Forza Horizon 5》駕車探索墨西哥

新作設有開放式地圖，將賽道移師至充滿歷史感和沙漠叢林的墨西哥，玩家可無拘無束地飛馳，探索墨西哥隱秘的遺跡、廣闊的峽谷以至覆蓋積雪的高聳火山。除了數百種競賽挑戰外，場景季節更會每周改變，並加入各類氣候事件挑戰，如在強烈的沙塵暴和熱帶風暴中奔馳，完成任務後更會解鎖新事件、收藏品、獎勵、甚至新區域出現，為玩家持續提升新鮮感。

另外，玩家們也能一起組隊進入Horizon Arcade，接受一系列挑戰；改良的遊戲介面讓玩家輕鬆進入競賽模式，不用費時去選取功能表、載入畫面或大廳，飆車更爽快。再者，遊戲提供EventLab工具組，讓玩家自訂各類比賽或打造專屬風格的跑車，並透過Gift Drops功能向好友分享。

專屬限量版手掣同登場

隨遊戲推出，官方也加推《Forza Horizon 5》專屬限量版手掣。表面採用透明黃色外殼，搭配耀眼奪目的粉紅及藍雙色。手掣還配備受到有排孔的帥氣方向盤啟發的自訂底盤和側邊漣漪握把圖案。購買手掣更附送獨家下載內容，包括Forza車輛、服飾物品與勝利表情。

《Forza Horizon 5》標準版售419港元，對應Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11及PC Steam；專屬限量版手掣售499港元，現已上市。

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