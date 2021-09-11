Galaxy Z Fold3 & Filp3丨關於摺芒 你最想知道鉸鍵、摺痕、書寫與屏下相機的事

第三代摺疊屏幕技術 Samsung Galaxy Z Fold3 5G與Flip3 5G上市

經歷了三代摺疊屏幕技術，Samsung上周五終於推出Galaxy Z Fold3 5G與Flip3 5G。前者採用內摺屏，後者則是翻蓋式摺疊，針對不同人士的尺寸喜好。由於Samsung的摺疊屏幕技術已漸趨成熟，今代兩款手機的生產成本也有所下調，當中Galaxy Z Flip3 5G更僅售8.3K，價位相當進取，加上日系摺機造型設計，吸引不少女性用家；至於Fold3 5G支援S Pen書寫，方便Hybrid化工作新常態。

但講到摺芒，唔少人對鉸鍵關節耐用性、屏幕摺痕觀感、Fold3的S Pen書寫感覺與屏下相機存在疑問，心大心細買唔買機好。就住上述4個疑問，今次小編同大家重點評測！

鉸鍵關節耐用性：真係硬淨 兼有IPX8防水

摺芒第一個疑問，就是擔心經常開合的屏幕鉸鍵，摺得多容易壞；加上今代Galaxy Z Fold3 5G與Flip3 5G更具備IPX8生活防濺水功能，怎樣保證其耐用度呢？基本上手機要「防水」，簡單講必須將能夠直達零件的虛位全部密封起來，但對於經常開合的機關，難免有移動部件的空間，怎樣解決問題呢？首先，今代Samsung採用寬度窄於1毫米的尼龍刷子，安裝在機身隱藏摺疊的虛位，減少灰塵進入；並於所有小零件塗上特殊的潤滑油塗層，防止液體對金屬的侵蝕；加上多層屏幕密封設計，當水濺到手機時，水滴只會直接流進屏幕與機身中間，或流過摺疊處的鉸鏈機關，而不會進入零件。

至於鉸鍵易不易壞？小編實際用力扳開Fold3的屏幕，感到鉸鍵位置相當堅韌實淨，官方指兩款手機能夠通過20萬次反覆開合，配合Armor Aluminum鋁合金機身與最高階康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃，唔怕跌爆刮花，可以放心使用。

屏幕摺痕觀感：16:9比例睇片、瀏覽網站最唔覺

摺疊屏幕難免會有「摺痕」，有用家會好介意。坦白講，摺痕觀感明不明顯，好視乎使用環境場合，包括光源、顯示畫面色彩與觀看內容。例如在室內有光管照射的房間使用，摺位的凹陷位置好容易因為光線折射而透現摺痕；另外顯示純黑色或單一色彩畫面，也容易見到摺痕；靜態圖片亦比動態影片易留意到摺痕，不過對比上一代，摺痕的「深度」已大幅減低，絕對可以接受。小編試過展開兩部手機主屏幕瀏覽《am730》網站，尤其在Fold3時，網頁內容佔盡屏幕空間，相當好睇；至於橫置手機用YouTube睇16:9電影比例影片，如果不是專登留意，也不覺得有痕跡。惟睇4:3比例影片時，由於兩邊黑位較多，視線容易轉移至摺痕。

S Pen書寫感：稍像膠膜表面書寫

Fold3所用的是一塊7.6吋柔面屏，要支援開合摺疊，需要塑膠面板來維持強固度，但今代為了支援S Pen書寫，太膠的面板或會令觸感變厚。因此今代的面板製程進化至多層屏幕技術，由最底層的Wacom板，依次OLED、Ultra Thin Glass玻璃面板、防護用塑膠聚合物，而最表面的是已預先貼上，具彈性的PET保護貼。以S Pen實際使用時，仍有一點點像在膠膜表面書寫，但「膠感厚度」已較上代大幅減少，不會影響筆觸靈敏度，值得一讚。另外快速書寫時，筆觸經過摺痕時，雖有凹陷感，仍不太改變線條；惟大力慢動作畫線，才會有一點筆觸落差。值得一提，Fold3與Flip3隨機已預貼PET保護貼，不要自行撕走，否則將會無法好好保護屏幕。

Fold3屏下相機非「透明」Flip3外屏自拍超好用

至於Fold3另一樣黑科技，就是主屏幕前置鏡頭首次用上自家屏下相機技術。相比小米MIX 4可將鏡頭完全隱形，Fold3選擇犧牲前置鏡的像素，主屏幕的屏下相機僅400萬像素，並且該區域由極細小的像素組成，因此Fold3的相機「仍在」，只是由挖孔鏡頭變為點陣圓圈，將可視性與透光率兩者取得平衡。當然如果用這顆鏡頭自拍，成像一定灰濛濛一片，比小米MIX 4還要差，建議還是正正經經用外屏的自拍鏡Selfie吧！

至於Flip3，其外屏增大至1.9吋Super AMOLED，除能夠顯示日常Widgets、接聽電話等外，也能支援自拍預覽操作。只要在摺疊狀態下連擊電源鍵，便可開啟自拍預覽，左右掃動外屏可切換拍照或影片；上下掃動則可開啟廣角拍攝，女同事實際試玩覺得相當方便，尤其是可以改用廣角群拍，超級好用！

規格方面，展開時為7.6吋、120Hz的Galaxy Z Fold3 5G，搭載高通S888與4,400mAh電池，其中12GB+512GB版本備有霧光黑、綠、銀3種選擇，售15,398港元；12GB+256GB霧光黑版本則售14,598港元。展開時為6.7吋、120Hz的Galaxy Z Flip3 5G，採用高通S888與3,300mah電池、8GB+256GB儲存，提供奶油白、森林綠、丁香紫及霧光黑4款，售8,298港元，現正發售。

網址：https://shop.samsung.com/hk/

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