Gamescom 2021丨微軟將於聖誕為Xbox帶來Xbox Cloud Gaming

歐洲最大遊戲展德國科隆Gamescom 2021今日至27日於網上開幕，微軟的展前直播發布會已於今晨1時順利舉行。

Xbox Cloud Gaming聖誕於Xbox登場

為持續強化雲端遊戲市場的影響力，微軟在今次展前發布會隆重宣布，自家雲端遊戲串流服務「Xbox Cloud Gaming」將於今年底在Xbox Series X丨S，連上一代主機Xbox One一併登場。屆時訂閱Xbox Game Pass Ultimate的玩家，可毋須下載任何檔案，直接串流暢玩遊戲。

現時Xbox Cloud Gaming已支援PC、平板和手機，如今再拓展至遊戲主機，甚至向下兼容Xbox One，對仍未升級Xbox Series系列的玩家而言，未來可在Xbox One遊玩包括《Microsoft Flight Simulator》等上位機種限定遊戲，微軟此舉算是有所照顧。根據官方目標，串流遊戲質素將會是每秒60幀的全高清1080p顯示，而且未來將有更多獨立遊戲進駐Xbox Cloud Gaming，令人期待。

《Dying Light 2 Stay Human》垂死之光2最新預告

除了雲端串流遊戲，微軟的展前活動當然少不了多款遊戲大作的最新資訊。當中最矚目的莫過於將於今年12月7日推出的《Dying Light 2 Stay Human》(垂死之光2 堅守人類身份)，大會釋出最新預告片。遊戲是2015年出品的續作，開發商Techland原定遊戲在去年初上市，但最終延至今年聖誕消費旺季才登場。作品延續第一身動作末日喪屍主題，玩家可施展不同風格的Parkour動作，而新作將有穿著中世紀盔甲的匪徒登場，將與本作劇情有緊切關係。

此外，大會也釋出《天命2》最新資料片「黑針巫后」及新賽季「魂落季節」、《世紀帝國4》加入投石機設計、《荒野遊俠3》最新內容「聖爆邪教」、《腐朽之都2》也有「歸途」更新內容；還有新作《異形：火力小隊》、《十字軍之王III》與《迷失之刃》將登陸Xbox Series X丨S等。