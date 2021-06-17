Google程式不斷停止運作 影響Android手機操作

今日部分Android用戶報告指手機不停彈出提示框，指「Google不斷停止運作」，部分手機由於提示框閃現得太快而影響手機運作，由於通知框一閃即逝，用戶連報告問題都做不到。

據知這問題是出自名為《Google》的應用程式上，而且出現在多個版本之上。編輯部就有兩部Android 10手機Mi 9和Sony Xperia 10，均出現「Google不斷停止運作」問題，至於另一部Samsung手機，和已升級至Android 12測試版的Pixel 3，就未有發現問題。

報道指這問題可能是出自Android System WebView這個背景執行元件身上。在「設定＞應用程式＞查看全部應用程式」裡按右上角的「 ⋮ 」，選擇「顯示系統」就可以在清單中找到「Android System WebView」元件，大家可以試試暫停它看看能否解決問題，不過由於大部分程式都會用到它，移除這元件可能會導致其他程式出現問題。

有使用Pixel 4a的網友在Twitter表示出現問題之後，Google官方帳戶回覆指可以試按著電源掣30秒來重啟手機，看看能否解決問題，不過亦有報道指這方法未必對每部手機都有效，另外有報道就指重裝《Google》程式對部分手機有作用。

今年3月，Android手機亦曾發生過大量程式彈出的問題，當時也是與WebView有關。後來Google緊急推出WebView和Chrome更新來解決問題。現時Google未有對問題作出回應。