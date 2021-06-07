Google Photos無限儲相尾班車 Pixel 5/Pixel 4a 5G街場賣咩價？

自本月開始，Google已全面取消Google Photos無限相片容量的政策，攝影愛好者紛紛尋找替代雲端儲存方案。

Google Photos產品經理Raja Ayyagari曾於3月中在其推特帳號回應提到，只有Pixel 2至5代手機能保有無限高質相片上傳待遇，因此街場仍能找到的Pixel 4a 5G跟Pixel 5 5G兩款手機，成為近期Google Photos無限儲相的「尾班車」。雖然Google推出的Google One替代方案不算昂貴(100GB空間月費$15)，但對在乎「小數怕長計」的用家而言，現行版本Pixel的「親生仔」待遇，亦不失為用家挑選新機時其中一個重要考慮因素。

作為水貨機中罕見長賣長有的類別，配備Snapdragon 765G晶片組的Pixel 5 5G跟Pixel 4a 5G都各有捧場客。其中價格較相宜的Pixel 4a 5G，採用畫面尺寸較大的6.2吋FHD+ OLED屏幕，內置6GB RAM與128GB儲存，截稿時先達等街場低位價約在$3,480左右。

至於Pixel 5 5G機身用上材質較佳鋁合金物料製作，並符合IP68抗水防塵標準，以及採用90Hz更新率6吋 FHD+ OLED屏幕，其配置是8GB RAM與128GB儲存，截稿時街場低位價約在$4,880左右。現時Pixel 4a 5G跟Pixel 5 5G現貨未算太難找到，個別商號仍時有黑及綠色款返貨發售。