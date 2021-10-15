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Google Pixel 6/6 Pro配自家Tensor SoC 攝力大升級 有力跟Apple一戰
5 小時前
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Google Pixel 6/6 Pro配自家Tensor SoC 攝力大升級 有力跟Apple一戰
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Google事先張揚，「親生仔」Google Pixel 6與Google Pixel 6 Pro終於昨晚登場。(Google)

Google事先張揚，「親生仔」Google Pixel 6與Google Pixel 6 Pro終於昨晚登場，也是自2019年下旬發表Pixel 4以來，最盛大與具意義的一次發布會。事關Google Pixel 6系列首次搭載自家研發的Tensor SoC單晶片系統，性能備受外界關注。加上新機大幅強化拍攝能力和加入不少進階模式，而且預載Android 12的它更支援即時語音翻譯，功能性絕對問鼎Android手機陣營前列位置，攝力還能跟Apple iPhone一爭長短。

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今次Google Pixel 6系列提供6.4吋Pixel 6(左)和6.7吋Pixel 6 Pro(右)兩種選擇。(Google)
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首次採用自家研發5nm製程Google Tensor SoC八核心架構。(Google)

Google Pixel 6 VS Pixel 6 Pro 主要差在屏幕與鏡頭

今次Google Pixel 6系列提供標配Pixel 6和高階Pixel 6 Pro兩種選擇，主要差異在於屏幕與鏡頭。Pixel 6採用6.4吋FHD+ OLED挖孔屏，提供90Hz畫面更新率；至於Pixel 6 Pro換上6.7吋QHD+解析度LTPO(低溫多晶氧化物) OLED挖孔屏，容許10Hz至120Hz可變畫面更新率。而且兩機均對應HDR顯示和對比度>1,000,000:1，支援屏下指紋解鎖，面板也選用康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃，機身並符合IP68防水防塵標準。

鏡頭方面，Pixel 6沿用後置雙鏡設計，於camera bar設有支援OIS光學防震的50MP像素f/1.85大光圈主鏡頭、12MP像素超廣角鏡和LDAF雷射感測器，前置鏡則是8MP像素84度視野自拍；而Pixel 6 Pro於後置鏡增設48MP像素4倍變焦潛望式遠攝鏡，前置自拍也升級至11.1MP像素94度超廣視野鏡頭。明顯地Pro版攝力冠絕Pixel系列，規格亦屬高階機款應有配置。此外，兩款手機在相機模式新增多種玩味，如慢快門的「Motion Mode」、減低焦點鬆郁朧的「Face Unblur」、透過ML和AI演法還原不同人種膚色的「Real Tone」等，還支援HDRnet和4K@60fps攝錄。

Pixel 6與6 Pro的其餘分別，在於前者最高8GB+256GB儲存和內置4,614mAh電池，後者則是12GB+256GB儲存和內置5,003mAh電池，兩者均提供逾24小時續航力。

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Pro版除了於camera bar設有支援OIS光學防震的50MP像素f/1.85大光圈主鏡頭、12MP像素超廣角鏡和LDAF雷射感測器外，也增設48MP像素4倍變焦潛望式遠攝鏡。(Google)
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預載Android 12，其Material You UI結合Tensor，為用家提供專屬瀏覽體驗。(Google)

專為Android 12而設的5nm Google Tensor SoC

新機另一焦點，在於官方首次採用自家研發5nm製程Google Tensor SoC單晶片系統，由2顆ARM X1核心、2顆中等效能和4顆節能核心，8核心架構組成。據官方介紹，CPU和GPU運算效能較上代Pixel 5分別提升80%和370%，相當誇張。而且Tensor具備深度學習類神經網路演算法，支援Andord 12的即時語音翻譯功能，且翻譯品質較上代手機增加18%；至於內置的持續運作情境感知中樞，可對應Android 12的Material You介面，根據用家瀏覽習慣自動給予有用資訊；再者新晶片的影像訊號處理器內建Google即時HDR+色調對應技術、低光源錄影功能和專屬自動對焦引擎，拍攝時還原真實色彩。不得不提，新機還搭載Titan M2輔助處理器，官方稱這顆安全晶片較其他Android手機提供更多保安層級，加密通訊更加安全。

售價方面，備有風暴黑、珊瑚粉和海沫色的Google Pixel 6售新台幣18,990元起(約5,297港元)；而風暴黑、雲霧白和陽光黃的Pixel 6 Pro則售新台幣26,990元起(約7,529港元)，現已於台灣Google Store有售。(香港繼續無行貨...)

網址：https://store.google.com/tw/

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/google-pixel-66-pro配自家tensor-soc-攝力大升級-有力跟apple一戰-289475
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