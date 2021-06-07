Google Workspace完整版免費開放

去年10月，Google推出Google Workspace整合工具，集合Gmail、Chat、日曆、雲端硬碟、文件、試算表、Meet等應用程式，藉此幫助企業、非牟利機構、教育機構等數碼轉型。而從今天起，Google宣布將該整合工具的完整功能，開放給所有用戶使用。

透過Google Workspace，用戶可以在Google Chat建立協作空間，向所有人發布消息、分享資訊。而在Gmail向群組發送電郵，或在共用日曆發出的會議邀請，均設有智能建議，加入建議的檔案並透過「@提及」功能快速標記成員。另外，Google文件內的Smart Canvas可建立檢查清單和分派特定成員，方便分配及完成工作。若需要即時討論，更可直接於Google Meet聊天視窗中顯示和同步修改文件、試算表及簡報檔案。

在開放Google Workspace的同時，Google將推出全新Google Workspace Individual訂閱服務，幫助中小企提升工作效率。該服務建基在Google Workspace，並提供多種進階功能，包括智慧型預約服務、專業視訊會議和個人化電子郵件行銷等。