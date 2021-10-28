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Hasselblad加持 46分鐘長航行 DJI Mavic 3系列雙鏡航拍機
2 小時前
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DJI航拍機Mavic 3Mavic 3 CineHasselblad200米前視感知15公里圖傳46分鐘長續航力雙鏡頭
Hasselblad加持 46分鐘長航行 DJI Mavic 3系列雙鏡航拍機
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DJI上周五發表了Mavic 3系列雙攝影鏡頭航拍機，分別是基本版Mavic 3(左)與大師級Mavic 3 Cine(右)。
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首次引入雙攝影鏡頭設計，M4/3 CMOS Hasselblad主鏡與28倍混合變焦長焦鏡頭。

針對高質影片拍攝需要，DJI上周五發表了Mavic 3系列雙攝影鏡頭航拍機，配備M4/3 CMOS Hasselblad主鏡與28倍混合變焦長焦鏡頭，除了基本Mavic 3外，也提供支援Apple ProRes 422 HQ編碼，以及內置1TB SSD的大師版Mavic 3 Cine以供選擇。新機大幅改良續航和風阻結構，飛航時間延長至46分鐘，支援5.1K高畫質攝錄，拍汽車追逐片簡直一流！

Hasselblad客製化L2D-20c相機模組

DJI Mavic 3系列航拍機採用與Hasselblad哈蘇合作開發的L2D-20c相機模組，當中主鏡頭感光元件尺寸增大至M4/3 CMOS、擁有20MP像素和24毫米等效焦距鏡，具備f/2.8至f/11可變光圈和支援最高12.8級動態範圍，除支持自動對焦外，還提供84°視角範圍。至於副鏡則是1/2 英寸感光器、12MP像素、f/4.4光圈與162毫米焦距的長焦鏡，支援最高28倍混合變焦。新鏡頭組合可供用家攝錄最高5.1K 50P或4K 120P影片與10-bit D-Log高品質影片，而高階的Mavic 3 Cine還支援Apple ProRes 422 HQ編碼，資料傳輸速率最高達3,772Mbps，且內建1TB SSD固態硬碟，搭配全新的10Gbps高速傳輸線，滿足專業級拍片需要。

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新機的機臂、機身和雲台大幅35%風阻系數，內置5,000mAh提供最長46分鐘飛航時間。

200米前視感知 15公里圖傳 46分鐘長續航力

另外，Mavic 3系列也改良視覺計算引擎和避障系統，令航拍機提前規劃路線和及早給予反應，回避障礙物。航拍機的前視感知距離由上代的20米延長至200米，配合全新APAS 5.0(高級飛行輔助系統)，可以令Mavic 3系列更早進行路徑動態調整狀態。新機還內建最新DJI O3+技術，每秒60格全高清影片能最遠距離15公里圖傳。為最大限度延長續航時間，新機的機臂、機身和雲台的曲面外形採用流線減阻設計，比上一代減少35%風阻系數；此外更換馬達、壓縮結構和硬體重量佔比，加上支援65W快充、90分鐘充滿的5,000mAh，可讓新機進行最長46分鐘飛航，單次飛行創作時間更長。

新機具有DJI Mavic 3、DJI Mavic 3暢飛套裝和專業級DJI Mavic 3 Cine套裝3種選擇，分別售17,099港元、21,799港元及40,499港元，現已於OTG Online Store開放預售，上市日期待定。

預售網址：https://bit.ly/3k76iOl

Hasselblad加持 46分鐘長航行 DJI Mavic 3系列雙鏡航拍機

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DJI Mavic 3基本版除航拍機外，也有1顆智能飛行電池、RC-N1遙控器、3對槳葉、收納保護罩等配件。
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暢飛套裝則包括航拍機、3顆智能飛行電池、RC-N1遙控器、6對槳葉、雙向充電管家、ND濾鏡套裝以及多功能收納包。
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DJI Mavic 3 Cine大師套裝內的遙控器，升級為全新帶屏DJI RC Pro，也額外包含高倍ND鏡套裝和10Gbps高速傳輸線。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/hasselblad加持-46分鐘長航行-dji-mavic-3系列雙鏡航拍機-291898
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