HUAWEI Pay八達通迎新獎賞 有機會獲100港元增值額

5,000港元電子消費券即將開始接受申請，而四大電子支付平台中，不少朋友都會考慮用八達通領取消費券，方便平時食飯購物。華為宣布HUAWEI Pay八達通推出迎新獎賞，配合大家用八達通使用消費券時再獲得100港元增值額優惠。

由即日起至7月31日，首1,500位成功新加HUAWEI Pay八達通用戶(包括新加入HUAWEI Pay八達通或轉移實體卡至HUAWEI Wallet)，均有機會獲得100港元八達通增值額。要留意此獎賞僅適用於透過港澳原廠行貨HUAWEI手機新加HUAWEI Pay八達通的用戶，只適用從未曾新加HUAWEI Pay八達通的華為手機。如曾加HUAWEI Pay八達通，即使退卡後再新加或Factory Reset後再新加，獎賞是不適用的。

推廣活動期後系統將一次過處理所有成功可獲取獎賞的名額，用戶於8月17日至9月17日期間登入八達通App查閱訊息，就可確認領取獎賞。由於名額只有1,500個，先到先得，有興趣的朋友要把握機會了。