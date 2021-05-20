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Intel都有自家高階獨顯 Intel ARC最快明年首季面世
11 小時前
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Intel都有自家高階獨顯 Intel ARC最快明年首季面世
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Intel宣布推出自家高階獨立顯示品牌「Intel Arc」，並同時公布多款代號產品，而首波出品將預定明年第一季登場。

大家買筆電，都會發現Intel處理器都有其整合顯示核心，例如Iris Xe，但講到獨立顯示，非NVIDIA GeForce或AMD Radeon莫屬。Intel不獨兩廠專美，日前宣布推出自家高階獨立顯示品牌「Intel ARC」，並同時公布多款代號產品，而首波出品將預定明年第一季登場。

Intel ARC系列初代顯示卡將採用Xe-HPG架構為基礎，代號為「Alchemist」(鍊金術師)的DG2顯示卡。而這塊DG2的前身，即是為系統組裝供應DG1的加強化，需知道DG1的效能大致跟NVIDIA GeForce GTX 1030相若，雖然由DG2更名變成的Alchemist規格如何，但據官方透露它支援DirectX 12 Ultimate、硬體光追與AI驅動超採樣，總應該能NVIDIA與AMD主流顯示卡一戰。

除了Alchemist，官方也會陸續推出Battlemage(戰鬥法師)、Celestial(神官)及Druid(森林精靈)等產品，除了跟英文字母排名外，代號名稱靈感根本就是角色扮演遊戲中的職業呢。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/intel都有自家高階獨顯-intel-arc最快明年首季面世-280759
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