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iOS版Google Authenticator終於支援Touch ID/Face ID
2 小時前
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iOS版Google Authenticator終於支援Touch ID/Face ID
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升級至3.2.0之後，就可以用Touch ID或Face ID鎖上Google Authenticator，提升安全。

家陣駭客技術愈來愈高，多因素認證已經接近必須。過去不少人都用Google Authenticator應用程式來儲存一次性密碼，不過這程式本身卻沒有密碼保護，只要手機解鎖了，任何人都可以看到儲存在裡面帳戶的一次性密碼。日前Google終於為這個程式升級，加入多個好用功能，包括要用Touch ID或Face ID才能開啟程式。

這次版本3.2.0換上新設計，加入了「隱私保護功能」，升級後只要按右上角的「⋯」打開浮動選單，選擇「設定」，就會見到「隱私保護功能」的選項，開啟了之後還可以設定甚麼時候需要再驗證，與及開啟這個功能的一些限制，例如在「今日」小工具可能無法提供安全防護。

除了Touch ID或Face ID認證之外，新版本還加入批量匯出帳戶功能，最適合換新手機的朋友。而針對有很多帳戶開啟了多因素認證的用戶，新版本還加入搜尋帳戶功能。

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按右上角的「⋯」打開浮動選單，選擇「設定」，就會見到「隱私保護功能」的選項。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/ios版google-authenticator終於支援touch-idface-id-274127
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