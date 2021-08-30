iPhone 13何時登場？最快下周二有分曉

踏入9月，又是全球關注Apple秋季發布會的時候，傳統上新iPhone 13系列將於本月登場，加上近期大量湧現有關Apple Watch Series 7的消息，以及久未登場的AirPods 3，有理由相信本月Apple發布會至少有以上3類產品發表。而根據去年疫情的安排，蘋果或會延續做法將秋季發布會分拆，並將新MacBook Pro和iPad改為10月和11月陸續發布推出。以去年為例，iPhone 12系列、Apple Watch Series 6和M1 MacBook分別在9月15日與11月10日登場，然而早前科技外媒《DigiTimes》卻引述消息，指官方在9月將發表「一連串」產品，估計複數產品將於極短時間差陸續發表。

至於大家關注的發布會日期，根據Apple慣常周二或周三舉行發布會的習慣，外界最新估計最快將會是9月14日，而根據以往蘋果發邀請函的時間(一般是7日之前)，那麼會否在9月14日發表新iPhone，最快下周二9月7日自有分曉。