iPhone 13 | 行A15仿生 Pro系列120Hz屏 天峰藍新色 Apple發布會總結

今晨Apple秋季產品發布會，教主Tim Cook為大家帶來矚目的iPhone 13系列與Apple Watch Series 7，仲有新iPad mini登場。先俾大家是次發布會總結！

採用A15仿生 iPhone 13最平賣6K 17日預售24日上架

採用線條平直邊框設計，iPhone 13與iPhone 13 mini保持6.1吋及5.4吋機身，瀏海變小20%的改良版超級Retina XDR OLED，繼續採用上代陶瓷晶體護面。備有粉紅色、藍色、午夜暗色、星光色和(PRODUCT)RED共5色選擇。搭載最新5納米製程6核心A15仿生，官方指速度比對手快逾50%。

新機強化攝力，全新1.7微米像素廣角相機，能收集多47%的光線，而上代Pro Max 才有的移動式光學影像防震功能(sensor shift)也下放至iPhone 13系列；提供全新「攝影風格」與「電影效果」模式，後者帶來景深過場效果，可以攝錄人物、寵物或物件，在拍攝期間和拍攝後改變焦點，還可以在「相片」app及iMovie中調整散景程度。兩款型號均備有Dolby Vision HDR攝錄功能，支援60 fps 4K拍攝。再者，新機續航力大幅增加，iPhone 13較上代最多高出2.5小時，而iPhone 13 mini也比上代高出1.5小時。入門級儲存容量倍增至128GB。

至於6.1吋iPhone 13 Pro及6.7吋iPhone 13 Pro Max，備有石墨色、金色、銀色和全新的天峰藍色選擇。除搭載A15仿生外，屏幕也升級至120Hz ProMotion更新頻率自動適應技術的超級 Retina XDR顯示器，觸控體驗更快更靈敏。後置三鏡全面升級，均配備感應器移動式光學防震、深度融合(Deep Fusion)及Apple ProRAW拍攝。當中全新的ƒ/1.5光圈廣角相機，配備1.9微米像素的光線感應器，進光量提升2.2倍；新超廣角相機加入微距拍攝；新77毫米長焦提供3倍光學變焦；支援在廣告和電影製作廣泛使用的ProRes2格式，帶來更高的色彩逼真度及減少壓縮失真。電量方面，iPhone 13 Pro使用時間比上代高出1.5小時，而iPhone 13 Pro Max更高出2.5小時。新增1TB儲存容量。

iPhone 13售6,799元起，iPhone 13 mini售5,999元起，iPhone 13 Pro售8,499元起，iPhone 13 Pro Max售9,399元起，於9月17日(本周五)起接受預訂，9月24日(下周五)發售。

延遲推出 Apple Watch Series 7錶殼變大1毫米

Apple Watch Series 7配搭5款全新鋁金屬錶殻顏色，備有41及45毫米錶殻可供選擇，充電速度快33%及運行watchOS 8，提供紅、藍、綠、灰、白共五色；不銹鋼也會有銀、黑、金三款；也有兩款專為獨特錶面：輪廓(Contour)及雙行組合(Modular Duo)。常亮Retina錶面亮度在室內會比上代提高多達70%，屏幕區域增加近20%，邊框則收窄至1.7毫米，比上代邊框收窄40%。新錶也是首款獲得IP6X防塵認證的Apple Watch，並保持50米的防水等級；兩款更大的字體及全新QWERTY鍵盤，讓用户可透過「快滑」功能，輕點、輕掃鍵盤來滑動輸入英文。官方同時預告Apple Watch Nike及Apple Watch Hermès將於秋季亦會推出全新獨家錶帶及錶面。Apple Watch Series 7型號將於秋季推出，售399美元起，未有香港售價。

四千蚊體驗A15仿生 iPad mini 6支援5G與USB C

第六代iPad mini配備全屏幕設計及超窄邊框，亮麗外觀包括粉紅色、星光色、紫色和太空灰色，而Touch ID與頂端按鈕結合設計。配備更大的8.3吋Liquid Retina屏，提供500nits亮度、P3寬廣色域、防反光塗層及全平面壓合。同樣採用新A15仿生晶片，效能速度比上代產品飆升八成，內置16核心Apple神經網絡引擎，ML速度比歷代產品快兩倍。

平板具備「人物置中」功能(Center Stage)將鏡頭自動橫移，視訊時確保用家時刻在畫面之內；也支援Apple Pencil(第 2 代)，能通過磁力貼合連接來進行無線充電及配對，也支援USB C連接及對應5G。iPad mini 6備有64GB及256GB選擇，Wi-Fi版售3,999元起；Wi-Fi + 5G售5,199元起。即日起接受訂購，9月24日 (下周五)發售。