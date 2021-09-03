IPX8防水 聲音翻書 入得浴室 樂天Kobo Sage/Libra 2

樂天Rakuten Kobo推出8吋Kobo Sage與7吋Kobo Libra 2兩款電子書閱讀器，官方同時預告將於年底為書迷提供有聲書服務。兩款電子書均採用E Ink Carta 1200觸控屏，提供貼近實體書翻頁與閱讀感覺，並對應ComfortLight PRO，因應環境光源自動調校亮度，加上支援深色模式顯示，減輕眼睛負擔。

新增藍牙功能 IPX8防濺潑

Kobo Sage與Kobo Libra 2為首批支援藍牙的樂天電子書，用家只需聲音指令即能翻開書本。如播放有聲書時想節省電量，更可切換至睡眠模式，以藍牙操控調校音量。再者，產品符合IPX8防水標準，浸浴期間使用也毋懼濺壞。值得一提，Kobo Sage還支援Kobo Stylus觸控筆(另購)書寫筆記。內置32GB、可儲存2.4萬本電子書或150本有聲書的Kobo Sage和Libra 2，分別售2,299港元及1,699港元，本月19日上市。