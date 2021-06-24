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LINE推出10周年 官方拍片回顧十載點滴
2021-06-24
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LINE推出10周年 官方拍片回顧十載點滴
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LINE公布慶祝成立10周年。官方以《To The Next》為主題，特別製作影片和插圖展示過去10年的歷史，同時也表達對全球所有用戶的感謝。

LINE公布慶祝成立10周年。官方以《To The Next》為主題，特別製作影片和插圖展示過去10年的歷史，同時也表達對全球所有用戶的感謝。

回顧10年發展，當初2011年東日本大地震期間，人們無法與親人保持聯繫，促成了LINE的誕生，讓大眾在緊急情況下仍可相互聯繫，並在短短6個月內，《LINE》下載量達到1,000萬，並陸續在多地流行。

2014年，LINE發布了LINE Pay，同年官方宣布突破了1.7億月活躍用戶的里程碑。推出5年後，LINE更在紐約和東京上市，並宣布了「Closing the Distance」的企業使命。而為了擴展全球業務，官方更在泰國推出LINE MAN服務，並發展為泰國最大的配送服務平台之一，還有全球新聞平台LINE TODAY，以及在2017年推出雲端AI平台Clova，又進軍無現金支付、投資和保險服務以及創建代幣經濟擴展我們的金融科技業務，並建立了銀行業務。而全球新冠肺炎疫情爆發的2020年，LINE更推出LINE Doctor以配合需要。

大家可從以下連結觀看LINE的10周年特別內容：

news-images
LINE 10年大事年表。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/line推出10周年-官方拍片回顧十載點滴-273269
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