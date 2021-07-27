M1X Mac mini丨《彭博》爆料 全新設計的Mac mini有望本年內登場

去年推出新版Mac mini是Apple首次應用自家M1處理器的出品，顯然M1 Mac mini的定位在於基本影片串流等功能，根據《彭博》Mark Gurman爆料指，Apple將於「數月內」推出搭載M1X處理器的進階版Mac mini，而且將以全新設計示人。如果事情屬實，新機有望趕及今年內面世。

根據Mark Gurman的資料，強化版Mac mini將會用上名為「M1X」晶片，雖然未知該晶片是否等於之前流傳的M2，還是M1和M2之間的過渡版本。另一位爆料達人Jon Prosser則指，新Mac mini會採用全新機身設計，稱其鋁製機箱的頂部帶有「有機玻璃狀」的反射表面，而且擴充端子亦增至4個USB4/Thunderbolt 3、兩個USB-A、HDMI輸出與網絡接口。