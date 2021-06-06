Microsoft將於6月24日發表下一代Windows

Microsoft日前發出公告，宣布將於6月24日香港時間晚上11時舉行下一代Windows的網上發表會，屆時Microsoft行政總裁Satya Nadella和首席產品官Panos Panay均會出席主持。而從宣布網頁可見，新一代的「視窗」標誌放在「房間」的左邊，有別於Windows 10的右邊。

Satya Nadella在早前Microsoft Build 2021開發者大會上，已預告新一代Windows快將公布，新一代Windows將會有大幅度改變，而且在介面有所加強。上個月Microsoft確定中止開發原本預定為雙屏幕裝置Surface Duo設計的Windows 10X作業系統，據悉Win10X的部分UI元素，將會移植到新一代Windows上。

早在去年Microsoft曾公布過對介面設計的新改變，採用名為流暢設計體系的設計風格，又在今年初為新介面設計招聘人手，部分新介面元表已經在過去幾次Windows大型更新中陸續推出，例如3月推出的Windows 10 Insider Preview就改變了文件夾和回收箱圖示的設計，令Microsoft旗下軟件的圖示設計風格更為統一。

新一代Windows又會修正一系列過往Windows 10問題，包括在使用多屏幕時，從休睡回復時會出現桌面重新排列的Rapid Hot Plug Detect問題。此外還會將Xbox的自動HDR功能移植至Windows，又改善對藍牙音響的支援。

Satya Nadella在Microsoft Build 2021開發者大會上，曾提及新Windows會釋放更多經濟機會予開發者，相信新版Microsoft Store將會是另一個備受注目的地方。有傳聞就指Microsoft將會開放Microsoft Store給所有應用程式和支付平台，這也是這一年以來Epic Games與Apple訴訟不絕的關鍵所在。