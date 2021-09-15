Microsoft Envision HK 混合/多雲部署助企疫市出發

微軟香港成立30周年，上周港澳地區總經理陳珊珊Cally主持Microsoft Envision Hong Kong年度大會時，分享了Microsoft Azure雲端服務如何在新常態下，協助企業克服數碼轉型的挑戰。Cally認為混合與多雲部署、混合辦公及自動化流程三大科技趨勢。現場亦有企業選用微軟雲端服務作基建，分享應用成果，值得參考！

Microsoft Azure扎根香港十載

疫情催促企業數碼轉型，企業意識到結合實體與遙距工作的混合辦公是未來趨勢，因此部分業務流程、數據運算、分享和協作需移師至雲端，以便隨時存取。Cally指微軟早在10年前已在港設立Microsoft Azure數據中心和支援團隊，「相比其他CSP，Microsoft扎根香港良久，由OS基建以至公共雲運算，均緊貼企業需要，因此當建構混合與多雲策略時，反應和支援更迅速，企業更放心。」

企業需要轉型，微軟宣年內提供VMWare on Azure公共雲應用服務，當然企業也可同時將敏感資料擺放在私有雲或自家伺服器內，甚至僅將Applications程序雲端化。此外，Microsoft Teams和Windows 365提供跨裝置和平台的混合辦公協作效率。Cally也提醒，「數碼轉型對企業可持續發展有重大意義，簡單如智慧辦公室，已為企業慳水電開支，間接為環保出力。」

施耐德電氣推出智慧辦公室

雲端應用如何實現混合辦公管理？Schneider Electric施耐德電氣以物聯網裝置和系統，推出EcoStruxure Workplace Advisor方案，於共享工作間安裝佔用感應器、會議室及茶水間加裝人流和室內空氣質素感應器，透過雲端為人力資源部門實時掌握辦公室桌佔用率、設施閒置率、人流控制等，調整工作布局，節省營運成本。

Tofugear一站式客戶體驗 利商便民

不少餐飲零售業在疫情下投資網購業務，適應電商潮流。專為店家提供一站式客戶體驗平台的Tofugear，以微軟雲端基建推出OmniTech方案，在店家層面將顧客購物、外賣、會員兌換優惠等服務，整合至店內庫存系統、廚房堂食訂單、物流送貨或自取提貨，統一操作令雙方便利。現時Ruby Tuesday已採用上述方案。



醫惠科技建智能樣本追蹤 減醫院疏失

醫院實施自動化流程也依賴雲端，醫惠Ewell為中大醫院創建Specimen Tracking方案，為關鍵醫療程序如配藥、輸血或樣本檢測等，提供可靠追蹤技術，減低人手疏失。樣本備有RFID標籤，當放置在RFID辨識檢視儀上，即自動綁定病人和樣本資訊，醫護人員可經內置Microsoft Surface的後台管理介面，實時得悉配送狀況，提升檢測與治療效率，避免病人錯配的醫療失誤。

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