MIRROR丨csl.推成員頭像5G SIM卡 鏡粉儲齊12張月費要近3.6K？

csl.宣布推出「csl 5G x MIRROR」服務計劃，298港元月費的12GB數據計劃，包含一張MIRROR成員頭像SIM卡連卡套、6張珍藏卡、海報乙張、AR月曆乙個及MIRROR成員們親自錄製的手機鈴聲；至於398港元月費的80GB計劃，更追加6張珍藏卡、3張海報及珍藏冊(限量9,999本；36個月合約限定)。

由於每個月費計劃只可選其中一位成員SIM卡，如果想儲齊12張SIM卡的話，豈不是真的要花上(298 x 12 =3,576港元)月費？鏡粉可以放心，大家還可選擇合照版本SIM卡。此外，當使用專屬SIM卡後，手機網絡名稱會以「cslxMIRROR」顯示，可謂鏡粉認證！

如果想一睹整套限量珍藏品的話，由即日起至25日期間到海港城海運大廈展覽大堂的《csl 5G x MIRROR Pop-up Gallery》，一次過潮拜！

MIRROR丨csl.推成員頭像5G SIM卡 鏡粉儲齊12張月費要近3.6K？