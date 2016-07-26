MIRROR全員代言 Galaxy Z Fold3/Flip3 5G氣勢「摺」踵而來

Samsung重頭作，摺屏旗艦Galaxy Z Fold3 5G與Z Flip3 5G將於下月登場。官方重金禮聘人氣男團MIRROR全體12位成員擔任代言人，並在昨日發布活動上邀請成員，以兩款新機團拍兼分享心得。隊長Lokman喜歡Z Fold3 5G支援S Pen幫助記錄靈感；Anson Lo與Edan則大愛Z Flip3 5G的袖珍外形；姜濤與Ian最大貪，話要晒兩部手機咁話！



Galaxy Z Fold3 5G支援S Pen

Galaxy Z Fold3 5G沿用內摺疊屏幕設計，外屏為6.2吋HD+ Super AMOLED；打開則是一塊偏四方7.6吋QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display，其內折式隱藏轉軸強度增加10%，通過20萬次反覆開合摺疊測試，並採用更短的纖維刷毛，提升抗塵清理效率。新機主屏是自家機種首創屏下相機，由極細小的像素組成，配合Eco顯示技術，能提升29%亮度和減少耗電。此外，新機也是首款支援S Pen的摺屏手機，備有專用的S Pen Fold Edition，除了輕巧便攜外，也可使用Air command 隔空操作，撰寫筆記、擷圖和編輯圖片。規格方面，手機搭載高通S888 5G晶片、12GB記憶體連最高512GB儲存，內置4,400mAh電池，而後置3鏡組合均為12MP像素。

Galaxy Z Flip3 5G外屏自拍

至於翻蓋式摺屏的Galaxy Z Flip3 5G，新機維持展開時6.7吋FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display，跟Z Fold3 5G一樣採用航空級鋁材與康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃製作，具備120Hz更新率與符合IPX8防水標準。新機外屏增大至1.9吋Super AMOLED，顯示常用widgets更易睇之餘，也能充當廣角自拍預覽，兼對應手勢拍攝。手機同樣採用高通S888晶片、8GB記憶體和256GB儲存、內置3,300mAh，而縱向排列雙鏡頭均為12MP像素。

定價方面，Galaxy Z Fold3 5G(12GB+512GB)備有霧光黑、綠、銀3種選擇，售15,398港元；另有12GB+256GB霧光黑版本，售14,598港元。Galaxy Z Flip3 5G提供奶油白、森林綠、丁香紫及霧光黑4款，售8,298港元，即日接受預訂，下月10日上市。

同場加映：Galaxy Watch4測埋體脂

Galaxy Watch4系列備有40或44毫米錶面、鈦合金錶殼的普通版，以及42或46毫米錶面、鋸齒錶圈和不鏽鋼錶殼的Classic版本。兩款均採用1.4吋Super AMOLED、Exynos W920晶片、1.5GB+16GB儲存，符合5ATM+IP68標準，續航力可長達40小時。腕錶新設三合一BioActive感應器，除腕式光學心率、心電圖和血氧濃度外，更提供BIA生物電阻抗分析感應，用家只要將中指與無名指置於錶側按鍵，手錶以微弱電流通過全身，透過測量電阻變化，15秒即知骨骼肌含量、體內水分和體脂比率等數據。Galaxy Watch4系列售2,098港元起(藍牙版)，9月10日上市。

網址：https://shop.samsung.com/hk/