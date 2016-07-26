MIRROR全員代言 Samsung Galaxy Z Fold3 5G/Z Flip3 5G即日開訂(附售價詳情)

Samsung重金禮聘全城人氣男團MIRROR全體12位成員，為下半年旗艦5G手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G與Z Flip3 5G，擔任代言人，在今日發布會上成員分成兩隊，利用新機的摺屏功能與Flex Mode，鬥玩團拍及跳舞比試，為活動現場帶來言漲氣氛。當中隊長Lokman喜歡Z Fold3 5G支援S Pen幫助記錄靈感；Anson與Edan則喜歡Z Flip3 5G的袖珍時尚外型；姜濤與Ian更直言要齊晒兩款摺屏手機！

Galaxy Z Fold3 5G有屏下相機

採用內摺疊屏幕設計的Galaxy Z Fold3 5G，外屏幕為6.2吋HD+ Super AMOLED；打開則是一塊偏四方7.6吋QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display，兩塊面板均為120Hz畫面更新率。新機主屏採用屏下相機，由極細小的像素組成，並搭配Eco顯示技術，亮度提升29%和減少電量消耗。新機支援S Pen操作，而Flex Mode亦提供分割視窗應用、App Pair自訂3個常用apps一按同時開啟，以及在apps之間快速切換的Task Bar功能。規格方面，新機搭載高通S888 5G晶片、12GB記憶體連最高512GB儲存，內置4,400mAh電池，而後置3鏡組合均是12MP像素。

Galaxy Z Flip3 5G外屏可自拍

翻蓋式摺屏設計的Galaxy Z Flip3 5G，展開時為6.7吋FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display，同樣有120Hz畫面更新率。新機最大改動在於外屏與相機布局，前者增大至1.9吋Super AMOLED，除了顯示日常Widgets外，也能支援自拍預覽操作。後者12MP像素雙鏡布局則變成縱向排列。規格方面，手機同樣搭載高通S888 5G晶片、內置3,300mAh、8GB記憶體和256GB儲存。

定價方面，Galaxy Z Fold3 5G(12GB+512GB)備有霧光黑、綠、銀3種選擇，售15,398港元；12GB+256GB霧光黑版本則售14,598港元。Galaxy Z Flip3 5G提供奶油白、森林綠、丁香紫及霧光黑4款，售8,298港元，今日起接受預訂，9月10日上市。

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