Motorola edge 20系列丨億級主鏡 pro版支援8K攝錄 fusion僅售2.9K

Motorola宣布推出全新edge 20系列，備有旗艦級Motorola edge 20 pro及高性價比Motorola edge 20 fusion。

Motorola edge 20 pro支援8K攝錄

Motorola edge 20 pro採用高通S870晶片、12GB+256G儲存組合、內置支援30W快充4,500mAh電池。6.7吋機身選配Max Vision OLED屏幕，支援144Hz畫面更新率、DCI-P3色域、10-bit顏色與HDR10+技術。後置三鏡頭攝力方面，新機搭載108MP億級像素主鏡，支援ultra pixel 9合1像素技術、8MP像素5倍光學變焦遠攝，以及16MP像素119度超廣角及微距鏡頭，並且支援8K影片攝錄，規格強勁。至於前置鏡頭也32MP像素，並支援Quad pixel 4合1像素技術，提供超強感光度，任何環境下自拍都無問題。

Motorola edge 20 fusion 2.9K有交易

至於入門級Motorola edge 20 fusion選用聯發科Dimensity 800U晶片、8GB+128G儲存組合、內置支援30W快充5, 000mAh電池。6.7吋OLED屏幕支援90Hz畫面更新率，手機又同樣具備108MP億級像素主鏡，配合8MP像素超廣角與2MP像素微距鏡頭，攝力夠用有突。手機標榜長續航力，官方稱充電後足夠連續兩天使用，且快充10分鐘即可足夠一天電量。

Motorola edge 20 pro即日起於csl與1O1O發售，售價為4,499港元；Motorola edge 20 fusion則售2,899港元，10月中旬起上市。

查詢：2888 2123或2988 1010