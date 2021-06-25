MWC 2021展前預熱 聯想ThinkPad X1 Extreme Gen 4重塑新常態

炎夏首個科技盛事，世界行動通訊大會(MWC Barcelona 2021)將於下周一在巴塞隆拿揭幕。去年疫情爆發導致展覽取消，而GSM協會便將今年大會改為實體結合網上形式舉行。其中Lenovo於展前帶來第四代ThinkPad X1 Extreme及一系列Lenovo Go配件，在工作新常態下，協助用家改善作業流程。



重新設計的X1 Extreme Gen 4

作為ThinkPad系列效能最強悍的X1 Extreme，與第三代相比今次X1 Extreme Gen 4的硬件用料可謂三級跳，堪稱流動工作站級數。處理器由第10代Intel Core i7換成最新第11代Intel Core i9 Tiger Lake-H系列，獨立顯示更由上代的NVIDIA GeForce GTX 1650Ti Max-Q(4GB)，跳升至最高NVIDIA GeForce RTX 3080(16GB)，記憶體連SSD儲存組合則沿用最高64GB+4TB PCIe Gen 4 SSD。未計方便企業應用的Wi-Fi 6E及5G選項，單純以上述規格用來玩3A級遊戲大作，已經綽綽有餘。

驟眼看，ThinkPad X1 Extreme Gen 4的招牌黑色機身，以多層強化碳纖維構成連鋁合金底殼的設計，好像跟第三代分別不大。實際上此機重新規劃form factor，首先改用16:10比例16吋4K低藍光四邊窄框屏幕，提供600nits亮度和支援Dolby Vision HDR，其次改動了鍵盤區布局，如在兩側加入前置式Dolby Atmos喇叭、取消獨立指紋辨識並整合至電源鍵使用，以及較大115毫米的TouchPad。另外針對NVIDIA RTX的溫度問題，新機改良散熱配置，其混合冷卻系統同時使用傳統熱管和大型均熱板，而鍵盤進氣口通過增加風扇冷氣的流動，並保持防潑濺設計，最後雙管路設計容許空氣流過冷卻系統的頂部和底部，提升隔熱效果。雖然新機尺寸變大，但輕巧依舊，僅重1.81公斤、17.7毫米薄切，方便攜帶。



Lenovo Go造就最佳流動工作間

同場官方也宣布一系列Lenovo Go擴充配件，如只須USB-C連接的15.6吋FHD流動顯示屏ThinkVision M15，為筆電延伸作第二屏幕；至於針對ThinkVision P/T系列桌面顯示屏，推出ThinkVision MC50外置FHD視像鏡頭，隨插即用提供上下左右角度調校。此外為提升視訊會議的效率，官方推出對應Mircosoft Teams的Lenovo Go Wired Speakerphone，毋須戴上耳機清晰通訊；還有Lenovo Go USB-C Wireless Charging Kit充電板，只要將筆電接上專用的USB-C導電棒，即可放置在充電板上充電，夠晒方便。