Nokia XR20丨負22度操作 1.8米撞擊 水深1米使用 4.2K買起三防5G機

HMD Global宣布推出三防5G手機Nokia XR20與入門5G手機Nokia G50。前者可謂新生Nokia首款三防手機，後者則是廠方另一款廉價5G手機。

Nokia XR20三防5G手機

Nokia XR20設計針對抵禦極端氣溫和環境而設，廠方指手機可抵禦攝氏零下22度至攝氏55度的極端溫度，同時Nokia XR20又通過1.8米高撞擊測試及可於水底使用一小時；即使手機有污跡還可直接用番梘水作清潔。此機採用6.67吋FHD+挖孔屏，表面用上最頂級康寧Gorills Glass Victus強化玻璃，夠晒硬淨。規格方面，手機搭載高通S480 5G晶片、6GB記憶體連128GB儲存、內置4,630mAh支援18W快充，最長提供兩天續航力。至於後置ZEISS雙鏡攝力由48MP主鏡和13MP遠攝構成，具備SpeedWarp和Action Cam模式方面動態拍攝。

提供4年定期安全性更新及3年系統更新保證，更提供2年官方保養的Nokia XR20，行貨僅灰黑色一種選擇，售4,198港元，本月中旬上市。

又一入門選 Nokia G50

同場還有入門5G手機Nokia G50，備有海藍及暮光銅兩色選擇，手機配備6.82吋HD+水滴屏、同樣搭載高通S480 5G晶片、6GB記憶體及128GB儲存，內置5,000mAh大電。攝力方面則採用48MP主攝、5MP廣角和2MP景深的後置三鏡頭組合，新機售2,198港元，同樣本月中旬上市。