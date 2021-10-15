PCR塑料製作 實踐環保Acer Aspire Vero

Acer宣布啟動全球Earthion計劃，旨在善用回收物料進行生產，減少碳足跡，同時承諾於2035年實現使用100%再生能源。而代表Earthion計劃的頭炮出品，正是15.6吋Acer Aspire Vero。



外殼和鍵帽用上PCR再生塑料

新機在上蓋、底盤、屏幕邊框和鍵盤區均採用30%PCR塑料製造，當中鍵帽更用上50%再生物料，機身亦不使用任何油漆以降低釋出VOC。此外鍵盤的「R」和「E」鍵以黃色鏡像文字顯示，帶出代表3R「減量、重用、回收」的三大環保概念。規格方面，此機最高搭載Intel Core i7-1195G7、16GB記憶體連1TB SSD儲存、支援Wi-Fi 6連接，並提供9.5小時續航力。值得一提，筆電預載《VeroSense》智能電源管理程式，底盤又使用標準大小的十字螺絲繫穩，方便用家升級和維修，延長產品周期。內置《Win 11》的Acer Aspire Vero，售8,698港元起，現已上市。

查詢：2821 0200

PCR塑料製作 實踐環保Acer Aspire Vero