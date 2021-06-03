Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
Razer Project Hazel RGB電競口罩 首批今年第4季初推出
5 小時前
#Hashtags
電競口罩E3 2021Razer陳民亮Project Hazel
Razer Project Hazel RGB電競口罩 首批今年第4季初推出
news-images
Razer行政總裁陳民亮宣布電競口罩「Project Hazel」預計今年第4季初推出。

今屆E3 2021的Razer發表會中，Razer行政總裁陳民亮宣布電競口罩「Project Hazel」預計今年第4季初推出。

雖然Project Hazel外觀十分浮誇，兩側都有Razer最出名的RGB燈效，但根據官方介紹它是採用半透明材質，並加上防霞氣塗層製作。另外在較暗場景時會發出燈光，方便聾啞人士讀取唇語。

效能方面，Project Hazel以N95級口罩為基礎，備有矽膠密封邊，並通過BLE認證，兩旁設就有可裝卸的充電式過濾器，再加上可調節氣流的Smart Pods增強透氣性，所以戴起來不會覺得辛苦。在環保方面，陳民亮表示口罩採用可重用設計，比單次使用的醫療口罩的使用時間長3倍，減少80%資源消耗。

可惜的是，發布會官方仍未公布Project Hazel的售價，並會採取饑餓行銷方式限量分批次發售，首批會先在今年第4季初推出。如果大家想第一時間試用這款RGB口罩的話，除了可以透過這連結https://www.instagram.com/ar/465912324600616/ 的Instagram AR濾鏡「試戴」之外，還要記得到Project Hazel官方網站登記電郵，收取訂購通知。

news-images
產品以N95級口罩為基礎，備有矽膠密封邊，並通過BLE認證。
 news-images
如果大家想第一時間試用這款RGB口罩的話，可到官方的Instagram AR濾鏡「試戴」。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/razer-project-hazel-rgb電競口罩-首批今年第4季初推出-271935
#Hashtags
電競口罩E3 2021Razer陳民亮Project Hazel
Am730

Beats Studio Buds 6月25日開售

影片、預告照有玄機？！Windows 11名稱落實？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
Beats Studio Buds 6月25日開售
Am730
Am730
影片、預告照有玄機？！Windows 11名稱落實？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多