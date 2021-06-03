Razer Project Hazel RGB電競口罩 首批今年第4季初推出

今屆E3 2021的Razer發表會中，Razer行政總裁陳民亮宣布電競口罩「Project Hazel」預計今年第4季初推出。

雖然Project Hazel外觀十分浮誇，兩側都有Razer最出名的RGB燈效，但根據官方介紹它是採用半透明材質，並加上防霞氣塗層製作。另外在較暗場景時會發出燈光，方便聾啞人士讀取唇語。

效能方面，Project Hazel以N95級口罩為基礎，備有矽膠密封邊，並通過BLE認證，兩旁設就有可裝卸的充電式過濾器，再加上可調節氣流的Smart Pods增強透氣性，所以戴起來不會覺得辛苦。在環保方面，陳民亮表示口罩採用可重用設計，比單次使用的醫療口罩的使用時間長3倍，減少80%資源消耗。

可惜的是，發布會官方仍未公布Project Hazel的售價，並會採取饑餓行銷方式限量分批次發售，首批會先在今年第4季初推出。如果大家想第一時間試用這款RGB口罩的話，除了可以透過這連結https://www.instagram.com/ar/465912324600616/ 的Instagram AR濾鏡「試戴」之外，還要記得到Project Hazel官方網站登記電郵，收取訂購通知。