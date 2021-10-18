Reap Card智能公司卡 撐起微企財務 把握商機

中小微企申請融資時，往往受制肘，如開立公司銀行戶口的門檻高，企業未能交出保證金或抵押品。縱使金管局9月進一步改善「中小企融資擔保計劃」，但調查發現仍有三成公司表示，未能在資金周轉時獲得貸款。港產金融科技初創Reap提供一系列財務流程自動化服務，宣布夥拍Visa推出Reap Card智能公司信用卡，提供額外資金流，讓企業能抓緊消費旺季商機，拓展業績。



32%企業反映無法及時融資

Reap與Visa聯合進行《了解香港的中小企業調查》報告，歸納出企業三大財務難題為流程自動化(79%)、現金流管理(72%)和控制時間成本(71%)；值得憂慮的是，調查指32%企業未能在急需資金時獲批短期貸款。Reap共同創辦人郭大任Daren舉例，「聖誕消費旺季來臨，企業明知能以優惠價格大手進貨提升銷售額，奈何無法及時籌措資金。」Daren指初創仍能採用AB輪融資，但現實是更多傳統中小微企未能受惠於任何貸款方案。

Reap Pay、Collect與Invoice

成立於2018年，作為中小企網上信用卡支付及收款平台，Reap的賣點在於能將現金付款變成信用卡款項，就算對方不收取信用卡，仍能經Reap付款，對方也能從銀行轉帳收款。Reap最初推出Reap Pay，夥拍技術供應商Stripe以大數據後台分析，由Reap承擔風險提供信用卡循環借貸，並有長達58天的免息還款期；後來增設Reap Collect，為沒有公司戶口的企業作無上限網上收款；今年初更追加免費發票工具Reap Invoice，讓企業創建付款收據，同時管理交易進度。Daren指透過Reap一系列財務自動化服務，提升企業資本效率，推進支出數碼化，「3年間已促成逾7.8億港元交易，交易量複合年增長率達四成。」

隨企業賦予功能的Reap Card

累積經驗後，Reap最新以Visa基礎和聯網推出「Reap Card」多用途智能公司信用卡，備有金屬實體卡、員工附屬卡和虛擬卡以供選擇，助中小企簡化財務流程。Daren補充，「全程網上申請，企業只需連接網上銀行戶口、會計報告等業務資料，Reap透過智能信貸審批，不需年費，最快14天開卡。」企業可以Reap Card支付任何營運開支，如租金、僱員薪金等，也可當成採購卡或社交應酬的消費卡，配合《Reap》app實時開支追蹤與同事的開支分類，簡化報銷程序，掌握分配資金效率。系統亦兼容Xero雲端會計軟件，自動匯出報表。

Daren稱較早前的beta試行，已有逾40間企業參與使用Reap Card，結果指企業每周能節省4小時財務時間，也增加兩成交易額，結果正面。「由於採用銀行級AES-256層級加密技術、亞馬遜雲端系統操作和Stripe的款項處理技術，因此保安嚴密媲美政府機構。」

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