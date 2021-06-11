ROG Flow X13 Zen AiO 24 ZenBeam ASUS三頭馬車 今夏並駕齊驅

暑假傳統「換腦」旺季將至，ASUS火力全開，近日多款產品上市。首推變形電競筆電ROG Flow X13，搭配XG Mobile外置顯示卡盒釋放戰鬥性能；仲有具備93%屏佔比，一體式桌面機Zen AiO 24，文書效能出色；加埋無線藍牙投影機ZenBeam Latte L1，鏡像投射120吋大螢幕睇片。ASUS「三頭馬車」，今夏並駕齊驅！



ASUS ROG Flow X13外掛開Turbo

13吋變形電競筆電ROG Flow X13堪為同級機種最纖薄輕巧，搭載時脈達3.1GHz的超強AMD Ryzen 9 5980HS、高階NVIDIA GeForce RTX 3050Ti顯示卡、32GB RAM+1TB SSD的它，精鋼黑細小機身僅重1.3公斤、15.8毫米薄切，便攜猶如一般文書筆電；又配備360°翻摺轉軸，隨時變出電競平板、直立或帳篷模式視聽娛樂中心。根據畫質要求，新機可選同獲Pantone色準認證，3,840x2,400高解析度觸控靚芒，或是追求動態畫面、1,920x1,200全高清120Hz高畫面更新率觸控屏。

針對筆電繪圖效能不及桌面電腦問題，此機可特別外接XG Mobile顯示卡盒，擴充轉換GeForce RTX 3080桌面顯示卡提供更強運算效能，還可外掛享受63 Gbps高速傳輸頻寬，更提供USB 3.2 Gen 2連接埠，提供額外的連接能力；隨附280W火牛同時為XG Mobile與Flow X13供電，夠晒方便。ASUS ROG Flow X13連XG Mobile套裝售34,998港元；另有改用Ryzen 7 5800HS、GeForce GTX 1650和16GB記憶體的ROG Flow X13獨立發售，賣17,998港元，現已上市。

ASUS Zen AiO 24喇叭級音色

部分朋友需要在家工作，一體式桌面電腦就提供較舒適的作業環境。ASUS Zen AiO 24具備23.8吋全高清NanoEdge四邊窄框顯示，屏佔比高達93%，視野遼闊。新機採用雪白機身連側置式金色支架的簡約設計，外觀富藝術感，亦易於融合不同家居布置。規格方面，此機最高可選AMD Ryzen R5-5500U、16GB記憶體連1TB NVME PCIE M.2 SSD儲存，而屏幕下方設有Harman Kardon認證喇叭，採用低音反射式聲學構造，低頻扎實有力，音色媲美書架喇叭。Zen AiO 24僅賣6,998港元起，現正發售。

ASUS ZenBeam Latte L1咖啡杯投影

同場還有ASUS ZenBeam Latte L1無線藍牙流動投影機，其編織材質表面設計，體積跟咖啡杯無異。產品具備300流明LED光源輸出，短焦鏡頭僅1米距離就能投射40吋高清原生畫面；3.2米距離更投射最大120吋畫面，加上內置10W Harman Kardon認證喇叭，輕鬆無線鏡像投放串流睇片。ZenBeam Latte L1售3,999港元，如7月14日前買機，更可獲贈Lyra Voice藍牙喇叭路由器乙個(價值2,199港元、限50份)。