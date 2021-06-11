ROG+Ryzen+Radeon丨跟AMD拍住上 ASUS Strix G15 Advantage Edition

早前台北Computex 2021時，華碩ASUS曾聲言將跟AMD緊密合作「拍住上」，並針對電競選手強效需要，宣布推出首款同時採用AMD Ryzen處理器與AMD Radeon顯示卡的15.6吋電競筆電ROG Strix G15 Advantage Edition。香港行貨近日上市，小編先睹為快搶先體驗筆電威力。

獲AMD Advantage認證 Ryzen+Radeon攻頂雙箭頭

今年台北Conputex 2021時，AMD曾為遊戲解決方案推出「AMD Advantage Design Framework」筆電認證架構，通過這項資格，產品需要採用頂級Ryzen 5000系列處理器、Radeon RX 6000M系統顯示卡、144Hz或以上屏幕更新率、10小時續航力、WASD鍵盤區域溫度要維持40°C以下，還要搭載AMD SmartShift與Smart Access Memory技術，才算「合格」。而ROG Strix G15 Advantage Edition，機如其名是首批擁有「AMD Advantage」認證的電競筆電。

新機選用代號Cezanne的Ryzen 9 5900HX，以及代號Navi 22的Radeon RX 6800M獨立顯示卡，提供12GB GDDR6記憶體配置，當中RX 6800M更是AMD特別供應的強化版本，兩大核心硬件可謂「攻頂級數」。而且CPU與GPU同時採用AMD出品的好處，就是能支援AMD SmartShift與Smart Access Memory軟件技術，前者更佳協調能力令整體性能提升10%以上；後者CPU更能「借用」GPU的記憶體進行運算，遊戲表現更有效率。為了讓CPU和GPU「全速」暢順運行，筆電的散熱系統不容忽視。新機在硬件表面備有Thermal Grizzly液態金屬塗層，改善熱傳遞並降溫幅度達14°C。此外全新Arc Flow雙風扇改良扇葉排列，共84塊僅厚0.1毫米的扇葉、3D Flow Zone通風設計，配合大型均熱板共4個散熱通道，冷氣進風量增13%之餘，散熱效能也提升兩成。加埋內置紅外線溫度感測，自動校正散熱功率，如一般文書操作時會自動關閉風扇，節省能源。

屏幕方面，新機會先行推出165Hz更新率、3毫秒反應時間的15.6吋WQHD解析度版本，具備100% DCI-PS色域及支援FreeSync Premium技術，年底將更推300Hz更新率的高階版本。搭載16GB DDR4記憶體、1TB M.2 PCIe NVME SSD和對應Wi-Fi 6連接的ROG Strix G15 Advantage Edition，售18,998港元，現已上市。

同場加映：ROG Flow X13/Zephyrus M16一併登場

至於年初CES 2021亮相的13吋變形電競筆電ROG Flow X13，以及ROG「西風之神」系列年度大作、16吋ROG Zephyrus M16亦已在上月悄悄供港。ROG Flow X13備有360°屏幕轉軸設計，能夠翻摺成平板、直立與帳篷模式，還可外接配備NVIDIA GeForce RTX 3080獨立顯示卡的XG Mobile，增強遊戲畫質的運算能力。Flow X13本體採用AMD Ryzen 9 5980HS處理器、NVIDIA GeForce RTX 3050Ti顯示卡、32GB記憶體連1TB SSD，並可選13.4吋2K或FHD 120Hz面板，售價同為29,998港元。

至於16吋ROG Zephyrus M16最高搭載Intel Core i9-11900H處理器、NVIDIA GeForce RTX 3070獨立顯示卡、32GB記憶體連2TB SSD儲存。16吋16:10比例四窄邊WQXGA屏幕，邊框僅厚4.6毫米、屏佔比高達94%，最高可選165Hz更新率版本，售價由16,998港元起，現已發售。

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