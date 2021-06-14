Samsung Galaxy S21系列更新 改善相機快門延滯情況

各位Samsung手機用戶，其實有沒有留意過，原來自己的手機每個月也會有系統更新呢？這類更新主要是設備的系統安全。而今次推出的更新，除了有關安全系統外，亦更新了Galaxy S21系列的相機系統，改善相機滯後的情況。

根據SamMoblie報道表示，有用家反映Galaxy S21系列相機因內存空間或資源不足，令相機出現快門延滯情況。當用家按下快門拍照時到相機實際記錄照片的時間出現延誤，不少一閃即逝的瞬間，可能會因此錯過。所以Samsung在6月推出的更新，就修正了此一項目。

以下的Galaxy S21系列將可進行系統更新：

Galaxy S21 — G991BXXU3AUE8

Galaxy S21 (2nd patch) — G99xBXXU3AUF2

Galaxy S21+ — G996BXXU3AUE8

Galaxy S21 Ultra — G998BXXU3AUE8