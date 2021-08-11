Samsung Galaxy Watch4系列 生物電阻抗分析 測埋體脂

除了手機，Samsung Galaxy Watch4系列同樣充滿驚喜。用家可選40毫米/44毫米錶面、簡約圓形錶圈和鈦合金錶殼的Watch4，或是略大42毫米/46毫米、帶鋸齒邊緣旋轉錶圈和不鏽鋼錶殼的Watch4 Classic。



腕錶改良BioActive感應器，除腕式光學心率、心電圖和血氧濃度外，更提供生物電阻抗分析感應。用家只要將兩指置於錶側按鍵，手錶便會發放微弱電流通過全身，透過電阻變化，約15秒即知骨骼肌含量、基礎代謝率、體內水分和體脂百分比等數據。

腕錶採用Wear OS Powered by Samsung，既可使用自家apps外還對應一系列Google或第三方的應用。硬件方面，產品用上1.4吋Super AMOLED，搭載自家Exynos W920晶片、1.5GB+16GB儲存，符合5ATM+IP68標準。續航力方面也有所提升，最長40小時使用，兼支援快充功能，充電30分鐘即可用10小時，夠晒長氣。備有黑、白、橄欖綠和薰衣草紫的Watch4，售249.99美元(約1,945港元)；黑白雙色的Watch4 Classic，售349.99美元(約2,723港元)，本月26日下午4時正起接受預訂。