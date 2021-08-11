Samsung Galaxy Z Fold3 摺出真全屏 用到S Pen

Samsung摺屏新寵Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G，終於在前晚「Unfold The Future」發布會亮相。符合預期，Z Fold3 5G能對應S Pen書寫操作，但意外的是引入屏下相機技術，令手機真正躋身「真全屏」行列。



Galaxy Z Fold3 5G植入屏下相機

採用內摺疊屏幕設計的Galaxy Z Fold3 5G，外屏幕為24.5:9比例6.2吋HD+ Super AMOLED；打開則是一塊偏四方22.5:18比例、7.6吋QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display，兩塊面板均為120Hz畫面更新率。機身看似跟上代相若，但主屏採用屏下相機技術，官方稱面板邊緣位置的鏡頭開孔，由極細小的像素組成，從而增加屏幕的可視區域，並搭配全新Eco顯示技術，亮度提升29%和減少電量消耗，令「真全屏」觀感著實不俗。加上隱藏轉軸強度也增加10%，能承受20萬次反覆摺疊，手機耐用度可謂大升級。

新機另一賣點，在於終可使用S Pen操作，支援S Pen Fold Edition和S Pen Pro，均採用可伸縮筆尖和限力技術安全書寫。此外手機好評的Flex Mode亦有Multi-Active Window分割視窗應用；又可利用App Pair自訂3個常用apps作一按同時開啟；還有全新Task Bar功能，毋須返回主屏幕即可在apps之間快速切換。規格方面，新機搭載高通S888 5G晶片、12GB記憶體連最高512GB儲存，內置4,400mAh電池，而後置3鏡組合均是12MP像素。

Galaxy Z Flip3 5G外屏更襟睇

至於翻蓋式摺屏設計的Galaxy Z Flip3 5G，展開時仍是6.7吋FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display，比例為22:9與2,640x1,080解析度，同樣有120Hz畫面更新率。新機最大改動在於外屏與相機布局，前者增大至1.9吋Super AMOLED，較上代大4倍，更易查看資訊之餘，也對應開啟Samsung Pay作電子支付，為遷就外屏，其12MP像素雙鏡布局則變成縱向排列。規格方面，手機同樣搭載高通S888 5G晶片、內置3,300mAh、8GB記憶體和最高256GB儲存。

定價方面，Galaxy Z Fold3 5G備有幻影黑、綠、銀3種選擇，售1,799.99美元起(約14,004港元)；Galaxy Z Flip3 5G提供奶油白、森林綠、丁香紫及幻影黑4款，售999.99美元起(約7,780港元)，本月26日下午4時起接受預訂。