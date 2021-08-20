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Sony x YOASOBI 以音樂打造《半導體是科幻》特展
52 分前
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Sony x YOASOBI 以音樂打造《半導體是科幻》特展
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Sony x YOASOBI 以音樂打造《半導體是科幻》特展。

位於東京銀座的Ginza Sony Park因為疫情關係而關閉，促使Sony跟不同團體在該地舉行不同特展活動。而最新第5場特展，就是跟現今在日本火紅的2人組合YOASOBI合作，以《半導體是科幻》(半導体は、SFだ。with YOASOBI)為題舉行活動，由9月2至13日，以事先預約免費入場。

據悉今次活動是為配合YOASOBI下月15日發表新單曲《大正浪漫》，而從活動說明當中，提到Sony開發的機器狗aibo，以及年初CES公布的原型車VISION-S Prototype，展現半導體技術的發展如同科幻小說的情節。至於YOASOBI新曲《大正浪漫》，身處現代的時翔跟百年前大正時代的千代子，以書信跨時空交流的愛情故事。因此今次展場將以兩人書信內容的原創動畫，配合音樂呈現予觀眾。

網址：https://www.ginzasonypark.jp/sonyparkten/05.html

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《半導體是科幻小說》(半導体は、SFだ。with YOASOBI)為題舉行活動，由9月2至13日，以事先預約免費入場。(FB擷圖)
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YOASOBI的Ayase(左)與ikura幾田莉拉(右)於IG宣傳是次活動。(IG擷圖)
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活動是為配合YOASOBI下月15日發表新單曲《大正浪漫》進行。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/sony-x-yoasobi-以音樂打造《半導體是科幻》特展-281896
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