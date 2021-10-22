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Sony Xperia 5 III上市有期 Xperia 1 III推磨砂綠新色
57 分前
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Sony Xperia 5 III上市有期 Xperia 1 III推磨砂綠新色
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Xperia 5 III備有黑、綠及粉紅色3色選擇，售7,599港元，本周五開放預訂，12月上市。

除了發表Xperia Pro-I，Sony香港官方也終於宣布準旗艦Xperia 5 III的上市詳情，同時又為Xperia 1 III增添磨砂綠新色。Xperia 5 III備有黑、綠及粉紅色3色選擇，售7,599港元，本周五開放預訂，12月上市。至於Xperia 1 III磨砂綠款售9,299港元，本周五上市。

符合IP68防水防塵標準的Sony Xperia 5 III，採用6.1吋21:9 CinemaWideTM HDR OLED屏幕，提供120Hz畫面更新率，手機搭載高通S888 5G晶片、8GB+256GB儲存、內置4,500mAh支援30分鐘快充50%。手機為三鏡頭四焦距相機設計連ZEISS T*鍍膜設計，對應20fps連拍。

預購網址：https://www.sony.com.hk/zh/electronics/smartphones/xperia-5m3

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Xperia 1 III磨砂綠款售9,299港元，本周五上市。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/sony-xperia-5-iii上市有期-xperia-1-iii推磨砂綠新色-290264
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