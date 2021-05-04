ToF測距 1秒對焦 Viewsonic M2e微型投影機

添置家用投影機的好處，就是能夠「入得睡房，出得飯廳」靈活使用。然而投影機在每次移動後，都需要重新對焦。Viewsonic最近推出M2e微型投影機，就特別加入ToF飛時測距(Time of Flight)技術，官方指1秒自動對焦，較現有技術快3至5倍，省卻用家設定煩惱，隨時隨地樂在其中。



傳統投影機在轉換擺放位置時，都要透過遙控器啟動自動對焦，或手動調校鏡頭上的聚焦環重新對焦。而Viewsonic M2e內置移動感測器，可自動偵測投影機位置的變化，並利用ToF技術作1秒瞬時對焦。類似手機ToF測距的原理，感測器發出LED或雷射光源照射到牆身平面，快速且精確測量光從發射端和目標區域之間所耗費的時間，官方稱M2e可偵測遠3米的完整視野，較普通的自動對焦快達5倍。加上流星灰亮面設計、1公斤小巧機身，配合無段式支架方便架設，隨開即對焦兼自動垂直梯形校正，用家可Wi-Fi無線鏡像投射影像，以及透過microSD卡、HDMI或USB-C播放內容，甚至提供內置10GB儲存空間，放置生活點滴。

M2e採用ViewSonic第二代LED技術，流明度有1,000nits，並支援FHD全高清解像度和125% Rec.709色彩表現。另外新機的LED具備3萬小時使用壽命，提供最短投影距離僅1.6米投射出60吋畫面；最長2.7米投射100吋大屏觀賞，加上反射式投影燈設計，減低藍光干擾，減少長時間觀看對眼睛造成的疲勞。內置Harmon Kardon雙喇叭的Viewsonic M2e售5,680港元，現已上市。

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