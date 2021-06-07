V-MODA回歸 首推M-200 ANC降噪大耳牛

來自美國大受DJ歡迎的耳機品牌V-MODA，於2019年加入日本Roland後便沉靜了兩年時間。品牌近日終於回歸市場，換上新品牌標誌的同時，也帶來備有主動降噪功能的全新大耳牛M-200 ANC。

M-200 ANC屬於M-200的續作，亦是V-MODA首款藍牙主動降噪耳機，沿用品牌經典外型設計，更獲Japan Audio Society的Hi-Res Audio認證，今次更邀得Roland工程師專業調音，可說是特別為製作人、音樂人及音響專業人士而設。採用日本精工技術製造的M-200 ANC，內置40毫米動圈單元搭配CCAW銅包鋁線繞製音圈，頻率可達至40kHz之餘，驅動器與外殼之間也有完美的比例，為耳機帶來最佳的聲音反射效果及高品質聲音，因此M-200 ANC的音色更精細、乾淨，而調音取向偏向中性。

另外，耳機備有「VOICE-IN」模式，只要用手遮蓋左邊耳筒，音量就會即時降低並暫停ANC功能，用戶毋須暫停音樂或除下耳筒都可聽到環境聲音；如耳機配合《V-MODA》app使用，更有內置10種降噪水平可供調校，用家可因應身處環境而選擇。