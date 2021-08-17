vivo X70系列丨升呢蔡司鏡 微雲台3.0 國際版唔包Pro+ 亦不設V1影像晶片

迎接年終消費旺季，上周四vivo舉行發表會，推出旗艦作vivo X70系列。香港官方也緊隨其後宣布引入國際版本，今日隆重其事「豪包遊艇」出遊維港，體驗vivo X70系列的進化攝力咁話！

行貨不引入頂配版vivo X70 Pro+

大陸上市的vivo X70系列備有搭載訂製版聯發科天璣1200-vivo晶片的vivo X70與X70 Pro，以及採用高通S888+的Pro+三款機種，可惜香港行貨引入國際版本的，僅有X70與X70 Pro，也不會內置自家研發的V1影像晶片，情況跟日前台灣發布會一樣，比較可惜。雖然X70系列行貨全線採用聯發科天璣1200-vivo，但不代表會跑輸大市，該款特別版晶片的運算效能，較標配的天璣1200提升30%，並且改善手機續航力，另外也增強UFS3.1超快閃存，又支援雙5G雙待。配合4G內存融合技術，從ROM額外抽調4GB當RAM使用，發布會上官方強調新機可支援同時開啟最多27個apps，並且流暢切換使用。

蔡司軟硬升級 全T*鍍膜 增多種虛化效果

延續年初X60系列的蔡司鏡頭攝力，X70系列包括前置鏡頭，全部鏡頭均加入T*鍍膜來增加透光率，無論是人像拍攝、風景、夜景還是自拍，有效抗鬼影和眩光，提供穩定成像質素。其中X70採用40MP像素主鏡、12MP像素人像與12MP像素廣角微距鏡的三鏡頭組合；X70 Pro的主鏡頭換成50MP像素，也新增5倍光學變焦(最多60倍數碼變焦)8MP像素潛望式遠攝鏡的四鏡頭配置，另外兩部手機皆用32MP像素前置鏡頭。此外今代X70系列的主鏡頭，用上vivo跟Sony聯合訂製的IMX766V旗艦級感光元件，感光度較標配IMX766小升4.6%，當中X70 Pro的CMOS元件面積增至1/1.56"，吸光更多對焦自然更靈敏。

軟件方面，除保留X60系列好評的Biotar旋轉散景風格外，新機在人像拍攝追加了多個蔡司經典鏡頭拍攝效果，如經典虛化Planar、奶油虛化Sonnar與Distagon電影感虛化等，令散景玩味更豐富。再者夜景成像能力也有改進，升級版實時黑光夜視功能，方便在近乎沒有光源的環境下，大幅改善取景預覽的亮度。

微雲台3.0 遊艇拍攝超有感！

今次官方在遊艇上舉行發布會，就是讓傳媒在搖晃的船上，感受X70系列強化版微雲台3.0的防震效果。X70系列的主鏡頭均內置具備VIS五軸防震的「微雲台3.0」，透過「雙滾珠懸架」結構，利用機械運動補償原理，達到正負3度全畫面的立體防震效果，是傳統OIS光學防震的3倍。現場以基本1倍錄影模式，啟動微雲台校準後，就算船身隨浪拋起上下晃動，攝錄model仍然相當穩陣，「定力」較年初X60系列的微雲台2.0還要優秀，跟拍真的毋須外接雲台。

其餘硬件方面，X70和X70 Pro均是120Hz可變更新率6.56吋FHD+ AMOLED，前者為Samsung E3平面屏，後者則是最新Samsung E5雙曲面屏，分別內置4,400mAh和4,450mAh電池，支援44W有線快充。備有宇宙黑與晨曦藍配色，vivo X70(8GB+128GB)售4,998港元；X70 Pro(12GB+256GB)售6,398港元，明日預售，本月29日上市。現凡預購X70 Pro，可免費獲贈vivo TWS 2 ANC真無線主動降噪耳機乙對(價值699港元)。

網址：https://www.vivo.com/hk/zh/