Wear OS by Google加持 Samsung One UI Watch與Android接軌

世界行動通訊大會MWC 2021順利復辦，Samsung於昨日凌晨舉行網上發布會，雖然未如傳聞發表Galaxy Watch 4，但就呼應了5月Google I/O開發大會上針對穿戴裝置的合作計劃，宣布全新「One UI Watch」，並預告在今夏發布會亮相的新Galaxy Watch，搭載新OS登場。到底整合Wear OS的One UI Watch是怎樣一回事？即刻同大家跟進！



過往Samsung Galaxy Watch採用自家Tizen作業系統，今次官方發表基於Wear OS的One UI Watch，Samsung執行副總裁暨顧客體驗部門負責人Patrick Chomet表示，旨在開放Samsung生態圈並強化與Android裝置無縫連接，同時提升運作效能。官方指當用家在手機安裝與手錶相容的apps後，該程式便會同步下載至智能手錶；又如用家手機正顯示全球各個城市的時間，手錶也會同步顯示；反之，如用家在手錶設定來電與訊息的封鎖對象時，封鎖名單亦會套用至手機。將兩個平台合而為一，大大改善Tizen缺乏第三方apps支援的問題。

受惠於對應Google Play的One UI Watch，用家便可因應喜好下載如《Adidas Running》等運動apps；《Calm》或《Sleep Cycle》改善精神健康；《Spotify》或《YouTube Music》等聽歌apps，甚至用《Google Maps》展開冒險旅程。此外，官方又宣布推出進化版的錶面設計工具，於今年稍後時間供Android開發人員免費使用，創造更豐富的專屬錶面。再者，官方也重申跟Google的緊密合作，令手錶的續航力和運作反應大大提升，惟實際表現還要待Samsung夏季發布會才揭盅。值得一提，對於One UI Watch的出現，會否影響採用Tizen OS手錶的系統更新，還好官方大派定心丸，承諾會提供自上市後最少3年的韌體升級維護，以及Galaxy Store支援，不會一刀切放棄Tizen。