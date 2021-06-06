WhatsApp新功能 一個號碼支援4個裝置

WhatsApp行政總裁Will Cathcart在接受《WA-Betaknfo》網站訪問時，透露WhatsApp正在測試一個新功能，可以讓用家以同一個號碼在最多4個裝置上使用，即使其中一部裝置出問題，亦不會影響訊息接收。同時亦會讓WhatsApp可支援iPadOS，相信新功能可以方便有一部或以上手機的用家。

現時WhatsApp一個號碼只可以在一個裝置上使用，雖然用戶可以在電腦上使用網上版WhatsApp，但當手機無法接收網絡或沒電時，網上版亦會斷線，或會造成不便利，所以新功能對廣大WhatsApp用家會是一個喜訊。除了支援4台裝置WhatsApp亦預計加入類似Telegram的Secret Chat模式，用家可設定訊息顯示的時間，例如5秒或10秒，訊息會在對方打開後在設定的時間後自動銷毀。現時WhatsApp所提供的限時訊息模式，只會在7日後自動將訊息從對話中刪除。