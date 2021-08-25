Windows 11將於10月5日分階段免費升級

微軟宣布Windows 11(下稱Win 11)將於今年10月5日正式推出。當日起，符合條件的Windows 10電腦將可免費升級到Win 11，而預載Win 11的各種電腦和筆電產品，亦會開始上市發售。為確保證升級效果，官方稱會以分階段和可評估的形式落實升級，並預計到2022年中旬，所有符合條件的裝置都可以免費升級到Win 11。

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將重新發布檢查程式 方便查詢升級條件

距離10月5日還有約1一個月，大家都會想知自己電腦能否免費升級至Win 11。對此微軟即將重新發布PC健康檢查應用程式(以下網址將提供連結)，以便用家檢查當前電腦是否符合升級條件，另外Win 11網址也已列舉了最低硬件系統要求。如果用家擁有符合升級條件的Win 10裝置，Windows更新將在可以升級時給予通知；用家亦可以進入「設置」>「Windows更新」中選擇「檢查更新」，查看裝置是否已經可以升級到Win 11。

網址：https://www.microsoft.com/zh-hk/windows/windows-11

Win 11的11項亮點