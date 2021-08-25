Windows 11將於10月5日分階段免費升級
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Windows 11將於10月5日分階段免費升級
微軟宣布Windows 11(下稱Win 11)將於今年10月5日正式推出。當日起，符合條件的Windows 10電腦將可免費升級到Win 11，而預載Win 11的各種電腦和筆電產品，亦會開始上市發售。為確保證升級效果，官方稱會以分階段和可評估的形式落實升級，並預計到2022年中旬，所有符合條件的裝置都可以免費升級到Win 11。
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將重新發布檢查程式 方便查詢升級條件
距離10月5日還有約1一個月，大家都會想知自己電腦能否免費升級至Win 11。對此微軟即將重新發布PC健康檢查應用程式(以下網址將提供連結)，以便用家檢查當前電腦是否符合升級條件，另外Win 11網址也已列舉了最低硬件系統要求。如果用家擁有符合升級條件的Win 10裝置，Windows更新將在可以升級時給予通知；用家亦可以進入「設置」>「Windows更新」中選擇「檢查更新」，查看裝置是否已經可以升級到Win 11。
網址：https://www.microsoft.com/zh-hk/windows/windows-11
Win 11的11項亮點
- 充滿「藍調」的簡潔介面，換上半透明和圓角的視窗框。
- 「開始」功能表置中設計，透過雲端和Microsoft 365，能展示用家近期內在不同裝置上查看過的文件檔案。
- Snap Layouts、Snap Groups與桌面功能，方便多工作業及改善屏幕空間。
- Microsoft Teams聊天功能整合至工作列，讓用家更快捷地進行視像聯繫。
- Widgets功能透過人工智能，讓用家輕鬆查看所關心的資訊。
- Xbox Game Pass for PC或Xbox Game Pass Ultimate的玩家，僅需支付每月訂閱費，即可在Win 11上串流暢玩逾百款PC遊戲。
- 引進Xbox Series X的Auto HDR顯示，又支援DirectX 12 Ultimate，令遊戲畫面更細緻。
- 重新設計Microsoft Store，也加入Android模擬器，並將陸續將Android應用程式引入市集。
- 針對商務需要，企業用戶還可以在Azure 虛擬桌面提前測試Win 11預覽版，或在新Windows 365中完整體驗Win 11，為升級過渡作好準備。
- Win 11對速度與效率方面進行了提升，又改進觸控、觸控筆和語音輸入體驗。
- 由於有殘障工程師參與了新作業系統的開發過程，因此為殘障人士改良了協助工具。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/windows-11將於10月5日分階段免費升級-282902