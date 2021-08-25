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Windows 11將於10月5日分階段免費升級
36 分前
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Windows 11將於10月5日分階段免費升級
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微軟宣布Windows 11將於今年10月5日正式推出，用家將分階段獲得通知，作免費升級。

微軟宣布Windows 11(下稱Win 11)將於今年10月5日正式推出。當日起，符合條件的Windows 10電腦將可免費升級到Win 11，而預載Win 11的各種電腦和筆電產品，亦會開始上市發售。為確保證升級效果，官方稱會以分階段和可評估的形式落實升級，並預計到2022年中旬，所有符合條件的裝置都可以免費升級到Win 11。

相關新聞：支援Android 整合Xbox Game Pass Windows 11簡而清

將重新發布檢查程式 方便查詢升級條件
距離10月5日還有約1一個月，大家都會想知自己電腦能否免費升級至Win 11。對此微軟即將重新發布PC健康檢查應用程式(以下網址將提供連結)，以便用家檢查當前電腦是否符合升級條件，另外Win 11網址也已列舉了最低硬件系統要求。如果用家擁有符合升級條件的Win 10裝置，Windows更新將在可以升級時給予通知；用家亦可以進入「設置」>「Windows更新」中選擇「檢查更新」，查看裝置是否已經可以升級到Win 11。

網址：https://www.microsoft.com/zh-hk/windows/windows-11

Win 11的11項亮點

  1. 充滿「藍調」的簡潔介面，換上半透明和圓角的視窗框。
  2. 「開始」功能表置中設計，透過雲端和Microsoft 365，能展示用家近期內在不同裝置上查看過的文件檔案。
  3. Snap Layouts、Snap Groups與桌面功能，方便多工作業及改善屏幕空間。
  4. Microsoft Teams聊天功能整合至工作列，讓用家更快捷地進行視像聯繫。
  5. Widgets功能透過人工智能，讓用家輕鬆查看所關心的資訊。
  6. Xbox Game Pass for PC或Xbox Game Pass Ultimate的玩家，僅需支付每月訂閱費，即可在Win 11上串流暢玩逾百款PC遊戲。
  7. 引進Xbox Series X的Auto HDR顯示，又支援DirectX 12 Ultimate，令遊戲畫面更細緻。
  8. 重新設計Microsoft Store，也加入Android模擬器，並將陸續將Android應用程式引入市集。
  9. 針對商務需要，企業用戶還可以在Azure 虛擬桌面提前測試Win 11預覽版，或在新Windows 365中完整體驗Win 11，為升級過渡作好準備。
  10. Win 11對速度與效率方面進行了提升，又改進觸控、觸控筆和語音輸入體驗。
  11. 由於有殘障工程師參與了新作業系統的開發過程，因此為殘障人士改良了協助工具。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/windows-11將於10月5日分階段免費升級-282902
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