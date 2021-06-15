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Windows 11畫面曝光 圓角視窗、開始功能表工作列置中
1 小時前
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Windows 11畫面曝光 圓角視窗、開始功能表工作列置中
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桌面有全新藍色捲曲的花作背景。

話說微軟將於下周6月24日晚上(香港時間)舉行新一代Windows網上發表會，估不到近日《百度貼吧》已搶先流出Windows 11的介面，及後更有安裝檔流出，除了證實Windows 11的名稱之外，還可以見到介面有不少微妙改動。

新一代Windows首先改變的是，「開始」時的音效和白底藍標誌的開機畫面，接著就會見到新藍色捲曲的花作背景主題。然後會見到工具列和開始功能表置於畫面中間下方，在工作列最左邊有個Windows標誌的圖示，按下後會見到截然不同的開始功能表。

新的開始功能表取消了Live Tile方格，改為放在上方的釘選程式和下方由系統建議的程式和資料夾，開始功能表底部就有帳戶名稱和關機按鈕。在釘選程式區標題右邊有個All Apps按鈕，可以打開所有程式。

另一個大改變是視窗加上了圓角，而且減少了邊框的邊線和分隔線，令視窗變得更簡潔。而打開檔案總管，就會見到一系列新的圖示。檔案總管仍然保留很佔位的Ribbon介面，而文件夾圖示也不像之前Microsoft宣傳流暢設計體系的簡約，不過就讓人很易明白特定文件夾的用途。

Windows 11的視窗亦將4種對齊方式與右上角「最大化」按鈕結合，按下最大化按鈕後會出現對齊介面，用戶可以選擇以哪種方式最大化視窗，例如左右對分、左大右小垂直分割、左一右二分割和四分割。搜尋列就變成了放大鏡圖示放在Windows圖示旁邊，按下後所打開的搜尋介面同樣包括熱門程式、最近程式和快速搜尋；至於右邊的控制中心就沒有多大改變。Windows 11同樣提供黑暗模式，而且不是死黑而是深藍色，看起來很舒服。

如果大家對於開始功能表置中不太習慣的話，Twitter上已有人放出修改註冊表來回復「古典」方格式開始功能表的方法。

至於兼容性方面，從流出的畫面可見，不少熱門應用如Office、Spotify、WhatsApp、Netflix等都能安裝兼容，而且也提供Microsoft Store和Xbox程式。

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工作列及開始功能表均有改變。
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釘選區右上角有個All apps按鈕。
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另一個改變是有圓角視窗。
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搜尋列變身，換成放大鏡圖示中。
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當然Windows 11能夠連接Xbox！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/windows-11畫面曝光-圓角視窗、開始功能表工作列置中-272115
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