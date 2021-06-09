WWDC 2021重點睇 隱私控制 iCloud+上網不留痕

Apple年度開發者大會WWDC 2021昨晨以直播形式舉行，蘋果教主Tim Cook披露iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey等新功能。正所謂「個資無價」，教主相當關注果粉的私隱控制，發布會上最矚目莫過於訂閱制iCloud+加入Private Relay，透過加密上網刪走用家IP，從此就無人追蹤到你，惟部分地區不能應用。



私隱全面控制

蘋果強力保障用家私隱，繼早前落實App Store上的App追蹤透明度及私隱資訊標籤，規範業界索取用家資料後，更宣布擴大用家的私隱控制權。當中iCloud可升級至訂閱制iCloud+，最低月費港幣8元除可獲得50GB雲端儲存外，還內置Private Relay網絡私隱保障服務，確保用戶端輸出的流量均經過加密，系統採用類似VPN的做法，當使用Safari瀏覽時用家會經第三方伺服器以匿名IP地址上網，令其他人無法得悉用家位置；另外又新增「隱藏我的電郵」選項，用家可無限隨機生成「@iCloud.com」電郵，代替自己真正的電郵進行互動。而在iOS 15也加入app私隱報告，供用家查看每個已獲取權限的app，在過去7天內存取位置、相片、相機、麥克風及通訊錄的次數，以便判斷和更改設定。惟基於部分地區的監控法規，Private Relay加密上網功能將不對應中國、菲律賓、中東等多國。

iOS 15玩FaceTime共享體驗

新發表的iOS 15的介面排版變化不大，如方便單手Safari瀏覽、整合不太重要的通知訊息等，而今代Siri終於支援離線語音助理，毋須連網無懼錄音風險。為改善視像溝通的體驗，iOS 15的FaceTime將支援空間音訊和voice isolation降噪，令話音更清晰；同時將iPhone的「人像」模式應用至FaceTime來模糊背景。另外在FaceTime聯繫時可加入SharePlay分享體驗，如一起聽Apple Music、同步睇戲等，並對應Apple跨裝置使用，甚至以建立連結方式，讓Android和Windows用家加入FaceTime。而未來SharePlay更會擴展至Disney+、HBO Max等串流平台。為協助果粉建立良好的作息平衡，iOS 15提供了「專注模式」以減少分心，可根據場景讓用家選擇工作專注、睡眠專注等狀態，甚至追加自訂運動、打機等專注模式，而且一旦啟動後，朋友便能從訊息app得悉用家更新了狀態。

iPadOS 15與macOS Monterey兼容原況文字

官方又指iOS 15不少功能將移植iPadOS 15，甚至在macOS Monterey兼容使用。操作上iPadOS 15終於擁有App Library，又加入分割畫面顯示和滑動置前，亦可在平板角落拉出「快速備忘錄」書寫記錄。至於macOS Monterey亦可利用「通用控制」在跨Apple裝置進行協作，增加生產力。不得不提，這3款作業系統將加入「Live Text(原況文字)」功能來識別相片中的文字，如「相機」app運用神經網絡引擎，能夠將畫面上文字以文字輸入複製；或透過「圖像查詢」了解相片中景物。而這種探測功能，現時已支援包括繁體中文的7種文字。