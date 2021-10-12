Xiaomi 11T Pro實測 果粉女同事：前後鏡攝力全面 17分鐘叉爆夠爽！

主打120W HyperCharge與電影級攝錄的Xiaomi 11T Pro本月初已在港上市，《am730》之前有幸獲小米香港官方邀請試玩新機，小編還專登找來「果粉」女同事Heidi幫忙測試，看看iPhone用家如何評價此機。爽玩一日過後，Heidi指雖然不習慣android手機操作，但就相當滿意Xiaomi 11T Pro的120W超快充，覺得俾4,399港元呢個價位來入手「黑科技」，玩得過！

6.67吋True Color芒 兼有全景聲 睇片有保證

全新Xiaomi 11T Pro備有月光白、流星灰和太空藍3色選擇，其中最靚的太空藍款式，其幻彩表面能隨光線變成日落黃或清晨紫色，可惜小編借來的是月光白款式。手機採用6.67吋120Hz可變更新率AMOLED，具備480Hz觸控採樣率和符合TrueColor及True Display技術，10bit色彩還原色準。實際試播《永恆族》預告片，多得屏幕支援Dolby Vision與HDR 10+動態顯示，畫質光暗細節對版之餘，手機又內置360° 環境光線感測器與日光模式3.0，在不同光源環境下提供最自然舒服觀看體驗，不錯！再者，手機兩端均配備Harman Kardon調音喇叭，支援Dolby Atmos全景聲，唔戴耳機睇片仍有不俗音效表現。

120W HyperCharge極速叉 但要用跟機USB線先得

規格方面，Xiaomi 11T Pro搭載頂級高通S888 5G晶片、12GB記憶體連256GB儲存，份屬準旗艦級數。而新機一大賣點，在於配備120W Xiaomi HyperCharge超快充，利用雙電荷泵、雙節石墨烯電池結構和MTW複數充電片設計，實測充電真的能在約17分鐘為手機叉滿100%。不過要留意的是，如要谷盡120W超快充，一定要用跟機原廠火牛與USB線，尤其是USB線，小編試過換成第三方品牌的快充線，結果頂多只能有67W快充。

至於電影級鏡頭... 女同事鍾意自拍景深效果

新機用上108MP像素主鏡、8MP像素120°廣角，以及最短3厘米焦距5MP像素長焦微距的後置三鏡，並有一鍵AI電影拍攝模式，專業級技巧如時間靜止、滑動變焦等輕觸呈現，加埋Audio Zoom根據音源對焦，Heidi認為拍文青Vlog應該無難度。比起拍片，Heidi試得更多的是影相性能，實測用手機於灣仔碼頭附近取景，拍攝渡輪與旁邊的步道，雖是黃昏天色較暗，但多得超大感光元件與2.1μm 9合1 Super Pixel，成像色水相當自然。至於前置16MP像素自拍鏡，Heidi在美顏模式下自拍，果真柔膚效果不過不失，而且營造景深突出得來又不算誇張，事後Heidi算是滿意效果。