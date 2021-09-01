Yoga新機換OLED用Win 11 常時5G板腦換U 盤點Lenovo Tech World 2021

新冠疫情拖累令9月科技盛事德國柏林IFA 2021被迫取消，參展常客之一的Lenovo改以網上展覽方式，今日揭幕「Lenovo Tech World 2021」，發表多款筆電和板腦產品。官方為呼應微軟《Windows 11》上市，推出全球最輕巧14吋OLED筆電Lenovo Yoga Slim 7 Carbon；至於便利遙距工作的常時連網5G板腦，也有12.6吋Lenovo Tab P12 Pro登場。

1.1公斤Lenovo Yoga Slim 7 Carbon升級OLED與AMD硬件

矚目登場的Lenovo Yoga Slim 7 Carbon，主打預載最新《Windows 11》，其招牌雲灰配色採用碳纖維和鎂合金材質製作，並通過MIL-STD 810H軍規級耐用標準，僅重1.1公斤、14.9毫米薄切，又輕又硬。另外跟隨潮流，新機的四面窄邊框屏幕升級至OLED面板，16:10比例提供QHD+解析度、100% DCI-P3廣色域、Delta E<2色準與VESA DisplayHDR 500標準，還有90Hz更新率，畫面顯示更高質。硬件方面，此機最高搭載AMD Ryzen 7 5800U處理器、額外NVIDIA GeForce MX450獨立顯示、最多16GB記憶體連1TB SSD儲存，提供14.5小時續航力，支援快充15分鐘可使用3小時。筆電也預載《Lenovo Smart Assist》，包括flip-to-boot隨開即啟動、用家離席時自動鎖定等功能。

同樣預載《Windows 11》，同場也有Lenovo Yoga Slim 7 Pro，16吋機身採用QHD IPS觸控屏，最高對應120Hz更新率、硬件最高採用AMD Ryzen 7 5800H處理器、NVIDIA GeForce RTX 3050獨立顯示、16GB記憶體連1TB SSD儲存。Lenovo Yoga Slim 7 Carbon售1,290美元起(約10,027港元)；Yoga Slim 7 Pro則售1,449美元起(約11,263港元)，10月起上市。

常時連網板腦 Lenovo Tab P12 Pro

至於在年初CES 2021大受歡迎的常時連網板腦，今次官方更進一步進化至採用高通5G晶片的Android平板。高階型號有12.6吋Lenovo Tab P12 Pro，風暴灰配色平板淨重565克，四面窄邊框設計配備16:10比例2K AMOLED屏，提供60Hz/120Hz可變畫面更新率，又有4個JBL前置喇叭，支援Dolby Atmos與Dolby Vision，提供絕佳的視聽娛樂體驗。板腦搭載高通S870 5G晶片、最高8GB+256GB儲存，內置10,200mAh大電池提供17小時續航力。值得一提，Lenovo Tab P12 Pro對應Project Unity功能，可讓Lenovo筆電無線連接平板作桌面擴展或鏡像使用；用家亦可另購Precision Pen 3快速接入Instant Memo作筆記書寫。

至於次一級的還有Lenovo Tab P11 5G，此機搭載11吋2K IPS屏、中階高通S750G 5G晶片、最高8GB+256GB儲存，內置7,700mAh電池提供12小時續航力；用家也可另購Lenovo Precision Pen 2以提升生產效率。售價方面，Lenovo Tab P12 Pro售899歐元起(約8,297港元)；Lenovo Tab P11 5G售499歐元起(約4,605港元)，10月起於特定地區上市