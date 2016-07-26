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「草姬消糖活茶」*健康茶首選
此產品或有助於穩定血糖
2 小時前
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「草姬消糖活茶」*健康茶首選
此產品或有助於穩定血糖

都市人生活繁忙，三餐要飽肚，就多以升糖指數較高的澱粉質為主；加上工作時間長，難以抽出時間運動，久而久之容易導致體重增加，指數不穩等情況出現。草姬消糖活茶由植物研製，主要成分有赤靈芝、苦瓜、番石榴葉，有止渴消暑之效。

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以沸水沖泡 「草姬消糖活茶」， 待3分鐘後即可飲用。

不少人都認為靈芝能有抗氧化作用。而赤靈芝中的靈芝多醣，可加速葡萄糖的消耗及調節新陳代謝，是可提升免疫力的藥材；番石榴葉成分能抑制分解糖的酶活化、阻隔甜食及澱粉吸收，維持正常指數水平。苦瓜亦可紓緩口渴、疲勞等情況。

坊間有人會以番石榴葉焗水飲用；靈芝則多用作入藥、泡水、或是配搭其他食材煲湯等。在飯後配搭一杯消糖活茶有助穩定指數，幫助腸胃消化，適合關注指數健康，或重視健康的養生族。
 

＊此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用

「草姬消糖活茶」*健康茶首選 穩定血糖

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/糖尿病/「草姬消糖活茶」健康茶首選-穩定血糖-292753
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