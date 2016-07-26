心血管保健恩物 溶解代謝血管垃圾 保持血管柔軟

有研究發現，蚯蚓用作於通經活絡，活血化瘀及補益氣血等均見成效。早於1970年代，日本著名醫師與知名製藥公司共同研究發現，蚯蚓體內含有屬於蛋白質分解酵素之一的「蚓激酶」，有助預防腦堵、心翳、健忘及三高等。而近年，日本多家頂級大學醫學研究單位和學者，共同研發出一種有效維持心血管健康成分的「高活性紅蚯蚓酵素」，其具有溶解、代謝血管垃圾，以及保持血管柔軟等功能。

「裕心地龍補巡素」嚴選最合適的蚯蚓品種，以高科技方法加工，去除阻礙酵素活性的外皮，並經過嚴格的品質檢驗而成，有效延緩血管老化，適合關注心腦血管健康的人士服用。

查詢：2560 2872

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