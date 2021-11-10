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Health
糖尿病
提升醫患溝通 助控糖尿病
16 分前
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糖尿病併發症關心您的心醫患溝通用藥依從性指數紀錄抽血檢查眼底檢查尿液檢測足部檢查
提升醫患溝通 助控糖尿病
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糖尿病可影響身體多個器官，出現心臟、腎臟等相關的併發症，使控病變得複雜。病友組織「關心您的心」調查發現不少病友與醫生溝通時遇上困難，或減低對病情和治療的理解，進而影響了病情的控制。

17年前曾做過心臟移植手術治療心衰竭的Peggy，兩年前確診了糖尿病，雖然病情不算嚴重，但戒口未能處理問題而要用藥物控制。直至今年初，心臟血管出現堵塞，需要「通波仔」，並有心臟衰竭情況。醫生雖有解釋原因，但Peggy並不完全明白，到最近腎功能也有所下降，更擔心病情發展會否影響其他器官。

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(左起)梅卓能、關心您的心外務副主席陳炳鴻、Peggy、譚劍明及黃煒倫。

緊張影響提問

就心血管/糖尿病患者與醫生溝通的狀況，關心您的心早前向相關會員作小型問卷調查。結果發現，半數受訪者並不知道自己腎功能有否衰退跡象；而患者會較關心檢查報告的結果、疾病未來或出現的併發症、藥物的副作用等，但往往未能成功向醫生提問，有50%患者表示原因是心情緊張，又有四成半人擔心醫生嫌自己長氣，亦有41%人怕自己詞不達意。另一方面，醫生的提問中，患者感到最難答的，59%人認為是對病情的描述。關心您的心主席梅卓能表示，「患者希望對檢查報告有更多了解，亦希望醫生可主動分享日後病情發展、治療的潛在影響，以及飲食上如何調節等。」

有助控病減併發症

事實上，醫患之間的溝通十分重要，心臟科專科醫生譚劍明指，「以用藥依從性為例，如果溝通清楚，患者明白糖尿病如不好好控制，5年至10年後或會引致心臟病、腎病，甚至中風，就會好好用藥。」心臟科專科醫生黃煒倫亦補充，「每日的血糖、血壓等指數以及病徵紀錄，對醫生掌握患者病情十分重要，以此作依據決定是否減藥或需要加藥，又或及早揪出併發症等。如可向患者解釋清楚用途，患者就不會怕麻煩，乖乖做紀錄。」
為及早發現併發症，糖尿病患者應每一至兩年做一次檢查，包括抽血檢查糖化血色素、腎功能、膽固醇及三甘油脂水平；眼底檢查監察糖尿眼病變；尿液檢測找出微蛋白含量；足部檢查測試神經感覺、皮膚狀況等。

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患者記錄每日血糖、血壓等指數，有助醫生評估並調校藥物劑量。

實際建議

黃煒倫及譚劍明都提出了一些提升醫患溝通的建議，若醫生和患者都走前一步，情況便可大大
改善。

患者：
‧見醫生前做好磅重、抽血等評估，讓醫生可一目了然；
‧做好每日血糖、血壓、病徵的紀錄，並準備好檢查報告等。

醫療中心或診所：
‧設立專科護士，向患者講解病因、病情發展等，讓醫生可集中疾病管理；
‧從音樂、燈光營造輕鬆氣氛，並改善流程減低患者緊張感；
‧預留充足時間予新症患者，並主動向病人提問、詳細講解病情、注意事項等；
‧面診時設屏幕向患者展示病情資料，比只口耳相傳有更印象；
‧藥劑師可強調藥物資訊，如用量、副作用等。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/糖尿病/提升醫患溝通-助控糖尿病-292534
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