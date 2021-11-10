提升醫患溝通 助控糖尿病

糖尿病可影響身體多個器官，出現心臟、腎臟等相關的併發症，使控病變得複雜。病友組織「關心您的心」調查發現不少病友與醫生溝通時遇上困難，或減低對病情和治療的理解，進而影響了病情的控制。

17年前曾做過心臟移植手術治療心衰竭的Peggy，兩年前確診了糖尿病，雖然病情不算嚴重，但戒口未能處理問題而要用藥物控制。直至今年初，心臟血管出現堵塞，需要「通波仔」，並有心臟衰竭情況。醫生雖有解釋原因，但Peggy並不完全明白，到最近腎功能也有所下降，更擔心病情發展會否影響其他器官。

緊張影響提問

就心血管/糖尿病患者與醫生溝通的狀況，關心您的心早前向相關會員作小型問卷調查。結果發現，半數受訪者並不知道自己腎功能有否衰退跡象；而患者會較關心檢查報告的結果、疾病未來或出現的併發症、藥物的副作用等，但往往未能成功向醫生提問，有50%患者表示原因是心情緊張，又有四成半人擔心醫生嫌自己長氣，亦有41%人怕自己詞不達意。另一方面，醫生的提問中，患者感到最難答的，59%人認為是對病情的描述。關心您的心主席梅卓能表示，「患者希望對檢查報告有更多了解，亦希望醫生可主動分享日後病情發展、治療的潛在影響，以及飲食上如何調節等。」

有助控病減併發症

事實上，醫患之間的溝通十分重要，心臟科專科醫生譚劍明指，「以用藥依從性為例，如果溝通清楚，患者明白糖尿病如不好好控制，5年至10年後或會引致心臟病、腎病，甚至中風，就會好好用藥。」心臟科專科醫生黃煒倫亦補充，「每日的血糖、血壓等指數以及病徵紀錄，對醫生掌握患者病情十分重要，以此作依據決定是否減藥或需要加藥，又或及早揪出併發症等。如可向患者解釋清楚用途，患者就不會怕麻煩，乖乖做紀錄。」

為及早發現併發症，糖尿病患者應每一至兩年做一次檢查，包括抽血檢查糖化血色素、腎功能、膽固醇及三甘油脂水平；眼底檢查監察糖尿眼病變；尿液檢測找出微蛋白含量；足部檢查測試神經感覺、皮膚狀況等。

實際建議

黃煒倫及譚劍明都提出了一些提升醫患溝通的建議，若醫生和患者都走前一步，情況便可大大

改善。

患者：

‧見醫生前做好磅重、抽血等評估，讓醫生可一目了然；

‧做好每日血糖、血壓、病徵的紀錄，並準備好檢查報告等。

醫療中心或診所：

‧設立專科護士，向患者講解病因、病情發展等，讓醫生可集中疾病管理；

‧從音樂、燈光營造輕鬆氣氛，並改善流程減低患者緊張感；

‧預留充足時間予新症患者，並主動向病人提問、詳細講解病情、注意事項等；

‧面診時設屏幕向患者展示病情資料，比只口耳相傳有更印象；

‧藥劑師可強調藥物資訊，如用量、副作用等。

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